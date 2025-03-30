Crnadak: Mora se razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS i imenovati vršioci dužnosti direktora i glavnog urednika

Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini RS danas se oglasio na Facebooku poručivši da se mora razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS.

- Vidim da je i javni servis RS objavio već čuvenu vijest: Stigao sam! Od novinarskih pet W ( where, when, who, what, why - kad, gdje, ko, šta, zašto ) samo znamo ko je u pitanju, odnosno o kome je vijest. I ništa više. Totalni neprofesionalizam. To je, naravno, samo kap u moru lošeg novinarstva, zlobe i zlonamjernosti koja godinama dolazi iz zgrade RTRS – poručuje Crnadak.

Dodao je da „za spas RS, na istoj sjednici na kojoj će uskoro biti formirana nova Vlada RS mora se razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS i imenovati vršioci dužnosti direktora i glavnog urednika.