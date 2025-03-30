Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"ZA SPAS RS"

Crnadak: Mora se razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS i imenovati vršioci dužnosti direktora i glavnog urednika

To je, naravno, samo kap u moru lošeg novinarstva, zlobe i zlonamjernosti koja godinama dolazi iz zgrade RTRS, kaže Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita / Pixsell

A. O.

30.3.2025

Igor Crnadak, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini RS danas se oglasio na Facebooku poručivši da se mora razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS.

- Vidim da je i javni servis RS objavio već čuvenu vijest: Stigao sam! Od novinarskih pet W ( where, when, who, what, why - kad, gdje, ko, šta, zašto ) samo znamo ko je u pitanju, odnosno o kome je vijest. I ništa više. Totalni neprofesionalizam. To je, naravno, samo kap u moru lošeg novinarstva, zlobe i zlonamjernosti koja godinama dolazi iz zgrade RTRS – poručuje Crnadak.

Dodao je da „za spas RS, na istoj sjednici na kojoj će uskoro biti formirana nova Vlada RS mora se razriješiti kompletno rukovodstvo RTRS i imenovati vršioci dužnosti direktora i glavnog urednika.

Objava na Facebooku. Screenshot

Crnadak ističe da je mnogo razloga, ali oni osnovni nam stvaraju obavezu da se ne smije čekati ni jedan dan.

- Godinama šire zlo, siju mržnju, dijele narod, svađaju nas sa cijelim svijetom, truju medijsku scenu i cijelo društvo, u jednoj rečenici: vode izrazito antisrpsku politiku, od koje će se RS dugo oporavljati. Posebno su se isticali u gebelsovskim metodama rada, sa najružnijom, totalnom negativnom kampanjom protiv opozicije i neviđenim sjevernokorejskim hvalospjevima lideru i Partiji. Živjela slobodna Radio televizija RS !! Živjela RS – poručio je Crnadak. 

# RTRS
# IGOR CRNADAK
# RS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.