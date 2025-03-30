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ČESTITKA

Franjo Topić: Neka nam ovaj blagdan budu korak naprijed u znaku izgradnje mira u ovom teškom razdoblju

Ramazan je najsvetije i najmilostivije razdoblje za sve islamske vjernike, poručio je Topić

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D. H.

30.3.2025

Monsinjor Franjo Topić povodom današnjeg ramazanskog Bajrama uputio je čestitku muslimanima u Bosni i Hercegovini.

- Ramazan je najsvetije i najmilostivije razdoblje za sve islamske vjernike. Stoga, najiskrenije želim da ramazanski Bajrama, kojem su prethodile molitve i žrtve odricanja tijekom mjeseca ramazana, dočekate u mir, blagostanju, zdravlju i sreći.

Također, neka nam ovaj blagdan budu korak naprijed u znaku izgradnje mira u ovom teškom razdoblju, boljih međusobnih odnosa, tolerancije i suživota u ljudskom bratstvu i sestrinstvu. I ovaj blagdan, kao i ostali, budu nam još jedna od poveznica svih ljudi dobre volje, te doprinese razumijevanju i poštovanju svih naroda u našoj zajedničkoj domovini Bosni i Hercegovini.

Bajram Šerif Mubarek Olsun! - poručio je Topić.

# KATOLIČKA CRKVA
# FRANJO TOPIĆ
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