U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Počinje rasplet slučaja "Dodik"

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Počinje rasplet slučaja "Dodik".

Sudija Gluhajić otišao na bolovanje, očekuje se da Sud odluči o novom članu Apelacionog vijeća. Žalbe na prvostepenu presudu podnijeli Tužilaštvo i odbrana.

Ismet Ćatić će ukopati dvije koščice babe Smaje 33 godine nakon zločina u selu Žulja između Mostara i Nevesinja.

Podaci Agencije za statistiku: Evo koliko je manje zaposlenih u prva tri mjeseca u BiH.

Burno u Parlamentu: Direktori zdravstvenih ustanova smatraju da će novi zakon dovesti do kolapsa.

"Bijeli sport" više nije privilegija velikih gradova: Izgrađen savremeni Teniski centar nadomak Gračanice.

U klubu poznatih je pjevač Muhamed Fazlagić Fazla koji nam otkriva šta ga nervira, kao i čega se plaši.

Mraz, kiša, pa tropske vreline. Sve se sastavilo: Suša neće donijeti štete, jer voća gotovo da i nema.

Sramotan ljudski nemar i neodgovornost prljaju Sarajevo: Zatrpavamo prirodu, za Bajram ostavljen životinjski otpad.

Tomo Spahović je govorio za "Avaz" o saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradao njegov brat: Benju su svi razapinjali, a kada je on poginuo zbog tuđe greške, svi šute!

Čitajte i o stranoj bandi koja pljačka bankomate u Sarajevu. Opširnije na 15. strani.

Slađana Mandić iskreno o karijeri i razvodu: Osjećala sam se kao da je život stao.

Na stranama sporta čitajte: Šta predviđaju superkompjuter i umjetna inteligencija, može li se BiH plasirati na Svjetsko prvenstvo?

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