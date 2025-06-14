BIHAMK: Savjetujemo da se na duže relacije putuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima

Uvjeti za vožnju jutros su povoljni, a promet vozila za sada slab do umjeren. U saobraćaj se uključuje sve veći broj motociklista i biciklista, pa iz BIHAMK-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze opreznije i da poštuju sve saobraćajne propise.

Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na dionicama sa aktivnim klizištima.

Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da se na duže relacije putuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim cestama: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Čatrnja-Kruškik-GP Gradiška.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje, kao i na regionalnoj cesti Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).