Lejla Huremović za "Avaz": Važno je da budemo antifašistički odgovor

Lejla Huremović, aktivistica za ljudska prava i jedna od organizatorica BH Povorke za "Avaz" je kazala da svi trebaju izaći na ulice kako bi pružili podršku slobodi.

- Meni lično povorka znači mnogo, nekako vjerujem da je ovakva vrsta slobode nešto što je svima nama potrebno budući da je nemamo u svakodnevnici. Zato je jako važno da svi izađemo na povorku. Jako je važno da budemo antifašistički odgovor takvim strujama - kazala je Huremović.

Podsjećamo, okupljanje za povorku ponosa počelo je u 16 sati kod Zemaljskog muzeja, a krenut će u 18 sati.

Povorka će se od Zemaljskog muzeja kretati glavnom saobraćajnicom do mosta na Skenderiji kada će učesnici preći na drugu stranu Miljacke i šetati ulicom Terezija, a zatim se preko mosta Vrbanja vratiti na Vilsonovo šetalište do početne tačke.

Organizatori su naveli pet zahtjeva: pravno priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTIQ+ osoba od nasilja u porodici, uvođenje zločina iz mržnje u krivične zakone i izmjene zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo u skladu s evropskim standardima.