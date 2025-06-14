Jelena Kravljača iz organizacije "Povorka ponosa": Sarajevo je sada otvorenije nego prije pet-šest godina

U Sarajevu će danas biti održana 6. "Bh. povorka ponosa". Organizatori poručuju da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo.

Prvi učesnici se okupljaju na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja. Jelena Kravljača iz organizacije ovogodišnje “Parade ponosa” istakla je da situacija još uvijek nije sjajna, te da je potrebno sistemske sve raditi i poboljšati.