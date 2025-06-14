Jelena Kravljača iz organizacije "Povorka ponosa": Sarajevo je sada otvorenije nego prije pet-šest godina

U Sarajevu će danas biti održana 6. "Bh. povorka ponosa". Organizatori poručuju da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo.
BOLJA SITUACIJA
Nadam se da će kako vrijeme odmiče situacija biti bolja za sve pripadnike LGBTQ zajednice
Kravljača: Društveni okviri su sada drugačiji. Avaz
U Sarajevu će danas biti održana 6. "Bh. povorka ponosa". Organizatori poručuju da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo.
Prvi učesnici se okupljaju na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja.
Jelena Kravljača iz organizacije ovogodišnje “Parade ponosa” istakla je da situacija još uvijek nije sjajna, te da je potrebno sistemske sve raditi i poboljšati.
- Društveni okviri su sada drugačiji, odnosno Sarajevo je sada više otvoreno nego što je bilo prije pet-šest godina. Nadam se da će kako vrijeme odmiče situacija biti bolja za sve pripadnike LGBTQ zajednice - istakla je Kravljača.
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