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BOLJA SITUACIJA

Jelena Kravljača iz organizacije "Povorka ponosa": Sarajevo je sada otvorenije nego prije pet-šest godina

Nadam se da će kako vrijeme odmiče situacija biti bolja za sve pripadnike LGBTQ zajednice

Kravljača: Društveni okviri su sada drugačiji. Avaz

E. D. A.

14.6.2025

U Sarajevu će danas biti održana 6. "Bh. povorka ponosa". Organizatori poručuju da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo. 

Prvi učesnici se okupljaju na zelenoj površini između Zemaljskog i Historijskog muzeja.

Jelena Kravljača iz organizacije ovogodišnje “Parade ponosa” istakla je da situacija još uvijek nije sjajna, te da je potrebno sistemske sve raditi i poboljšati.

- Društveni okviri su sada drugačiji, odnosno Sarajevo je sada više otvoreno nego što je bilo prije pet-šest godina. Nadam se da će kako vrijeme odmiče situacija biti bolja za sve pripadnike LGBTQ zajednice - istakla je Kravljača.

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# POVORKA PONOSA
# SARAJEVO
# JELENA PRAVLJAČA
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