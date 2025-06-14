Dragan Mioković za "Avaz": Ljudska prava nisu švedski sto da biramo koja nam se sviđaju

Dragan Mioković predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ističe da vlasti ne treba da biraju da li podržati ili ne ovako nešto. Navodi da vlasti prepoznaju probleme i zahtjeve LGBT pripadnika zajednice.

- Ne znam šta se treba prepoznavati. Znate, ljudska prava nisu švedski sto, ne može nam se nešto sviđati, nešto ne sviđati, pa onda birati ono što nam se sviđa da bude nacionalni interes. Vrlo je bitno prepoznati pravo drugog, u ovom slučaju, pravo na ljubav - poručio je Mioković za "Avaz".

Osvrnuo se i na zahtjeve LGBT osoba i poručio da ima pomaka.

- Jučer sam obavješten da je Vlada formirala radnu grupu koja će se baviti izradom prijedloga zakona o istospolnim brakovima, podsjetit ću, nacrt tog zakona je prošao prije 4 godine, i onda je ministar zdravstva godinama opstruirao rad te grupe na način da nije htio da dostavi člana tog ministarstva u radnu grupu. Sad je to prevaziđeno, ja očekujem i nadam se da će ta radna grupa svoj posao završiti. Onog dana kad to dođe u predstavnički dom, ja ću to staviti na dnevni red - kazao je.