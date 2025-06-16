Karlo Paržik: 83. godišnjica smrti graditelja kapitalnih sarajevskih objekata

Na današnji dan 1942. godine, u Sarajevu je preminuo češki arhitekt Karlo Paržik, koji je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme austrougarske okupacije. Paržik je rođen 1857. u Češkoj, gdje je završio srednju građevinsku školu i nastavio školovanje na studiju arhitekture na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču.
U Sarajevo je došao sa 26 godina, gdje je radio skoro 60 godina. Zalagao se za očuvanje historijskog dijela grada i predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju.
Gradio je i u Dalmaciji, Zagrebu i Beogradu, a u Sarajevu projektovao.
Izgradio je 160 objekata u cijeloj BiH, a najpoznatija su: Zemaljski muzej, Aškenaška sinagoga, Crkva sv. Josipa, Šerijatska sudačka škola, Narodno pozorište i palača “Marijin dvor” u Sarajevu, potom nova katolička crkva Uznesenja BDM u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom...
O značaju koji je Karlo Paržik ostavio na Sarajevo govori i trg na Marindvoru koji nosi ime po njemu.
Rođen čuveni italijanski književnik Đovani Bokačo
1313. - Rođen čuveni italijanski književnik Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio). Njegova prva književna djela su roman “Filocolo” (1336.), spjev “Filostrato” (1336.) i poema “Teseida” (1339.). Za književni rad inspirirala ga je žena koju će u svojim pjesmama nazvati Fiammettom. Nakon 1340. i narednih pet godina nastaju djela - ekloga “Ninfale d' Ameto”, alegorijska poema “Amorosa visione”, prozna “Elegia di madonna Fiammetta” i pastoralna pjesma “Ninfale Fiesolano”. Sudbonosne 1348. godine, dok je kuga nemilice morila Fiorentince, počeo je pisati knjigu koja se zove “Dekameron”. To jedinstveno remek-djelo svjetske književnosti dovršeno je pet godina kasnije.
1890. - Engleski filmski glumac Artur Stenli Džeferson (Arthur Stanley Jefferson), poznat kao Sten Lorel (Stan Laurel), "Mršavi" iz tandema s Oliverom Hardijem (Hardy), koji je glumio "Debelog", rođen je na današnji dan. Oni su u urnebesnim komedijama gradili komiku na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Filmski producenti i sada ubiru profit od njihovih filmova, a njih dvojica su završila u sirotinjskoj bolnici. Filmovi: "Muzička kutija", "Naši odnosi", "Na Divljem zapadu", "Dva dobra drugara", "Fra Djavolo", "Mi iz Oksforda", "Veliki posao", "Naša žena", "Udri brigu na veselje".
1963. - Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonaut, poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom "Vastok 6". Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletjela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna.
2008. – Bosna i Hercegovina potpisala u Luksemburgu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU.
U Konjicu svečano otvoren obnovljeni Stari kameni most
2009. - U Konjicu svečano otvoren obnovljeni Stari kameni most, a toj manifestaciji prisustvovao je i turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan). Ovaj kameni most sa šest lukova je od 2003. na listi nacionalnih spomenika BiH. Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine, u vrijeme sultana Mehmeda IV, kao posljednja velika osmanska građevina u BiH, a sagradio ga je Haseči Aliaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine, prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni, pa betonsko-čelični, a 2009. godine ga je turska firma ER-BU renovirala u izvornom obliku. U obnovljeni Stari most ugrađeno je ukupno 2.408 blokova sedre, više od 10 tona olova, gotovo pet tona klamfi, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekada, od pijeska, kreča i mljevene opeke.
Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara i širina od 5,25 metara. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja s Bosnom, a uz mostarski Stari most i Mehmed-paše Sokolovića most u Višegradu, jedna je od najljepših građevina u Bosni i Hercegovini iz turskog doba.
2020. - Umro Dobrivoje Topalović, popularni srbijanski pjevač narodne muzike. Prekretnica u njegovoj muzičkoj karijeri bila je pjesma Obrena Pjevovića “Eh da mi je” koju je snimio 1981. godine, a potom je kompozitor, instrumentalist i aranžer Dragan Aleksandrić je za Topalovića napravio nekoliko vrlo uspješnih pjesama: “Volim te, jedino moje”, “Progovori, sliko”, “Kad bi mog'o i umro bih za te”. Godine 1986., u saradnji s Miroljubom Aranđelovićem Kemišom snimio je jednu od najljepših pjesama: “Crno vino”.