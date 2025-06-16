Karlo Paržik: 83. godišnjica smrti graditelja kapitalnih sarajevskih objekata

Na današnji dan 1942. godine, u Sarajevu je preminuo češki arhitekt Karlo Paržik, koji je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme austrougarske okupacije. Paržik je rođen 1857. u Češkoj, gdje je završio srednju građevinsku školu i nastavio školovanje na studiju arhitekture na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. U Sarajevo je došao sa 26 godina, gdje je radio skoro 60 godina. Zalagao se za očuvanje historijskog dijela grada i predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju. Gradio je i u Dalmaciji, Zagrebu i Beogradu, a u Sarajevu projektovao. Izgradio je 160 objekata u cijeloj BiH, a najpoznatija su: Zemaljski muzej, Aškenaška sinagoga, Crkva sv. Josipa, Šerijatska sudačka škola, Narodno pozorište i palača “Marijin dvor” u Sarajevu, potom nova katolička crkva Uznesenja BDM u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom... O značaju koji je Karlo Paržik ostavio na Sarajevo govori i trg na Marindvoru koji nosi ime po njemu.

Đovani Bokačo . Wikipedia.org Đovani Bokačo . Wikipedia.org

Rođen čuveni italijanski književnik Đovani Bokačo 1313. - Rođen čuveni italijanski književnik Đovani Bokačo (Giovanni Boccaccio). Njegova prva književna djela su roman “Filocolo” (1336.), spjev “Filostrato” (1336.) i poema “Teseida” (1339.). Za književni rad inspirirala ga je žena koju će u svojim pjesmama nazvati Fiammettom. Nakon 1340. i narednih pet godina nastaju djela - ekloga “Ninfale d' Ameto”, alegorijska poema “Amorosa visione”, prozna “Elegia di madonna Fiammetta” i pastoralna pjesma “Ninfale Fiesolano”. Sudbonosne 1348. godine, dok je kuga nemilice morila Fiorentince, počeo je pisati knjigu koja se zove “Dekameron”. To jedinstveno remek-djelo svjetske književnosti dovršeno je pet godina kasnije. 1890. - Engleski filmski glumac Artur Stenli Džeferson (Arthur Stanley Jefferson), poznat kao Sten Lorel (Stan Laurel), "Mršavi" iz tandema s Oliverom Hardijem (Hardy), koji je glumio "Debelog", rođen je na današnji dan. Oni su u urnebesnim komedijama gradili komiku na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Filmski producenti i sada ubiru profit od njihovih filmova, a njih dvojica su završila u sirotinjskoj bolnici. Filmovi: "Muzička kutija", "Naši odnosi", "Na Divljem zapadu", "Dva dobra drugara", "Fra Djavolo", "Mi iz Oksforda", "Veliki posao", "Naša žena", "Udri brigu na veselje". 1963. - Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonaut, poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom "Vastok 6". Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletjela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. 2008. – Bosna i Hercegovina potpisala u Luksemburgu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU.

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