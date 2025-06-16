Zahiragić uložio amandman na izmjene Krivičnog zakona FBiH: Protivljenje formulaciji koja priznaje istospolne zajednice

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Haris Zahiragić (SDA) uložio je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Zahiragić se oglasio tim povodom sinoć i na Facebooku.

- Pokušavaj zakonskog prepoznavanja istospolnih partnerstva pod krinkom zaštite žena od nasilja u porodici i borbe protiv femicida!? U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH su, na prijedlog Vlade FBIH, usvojene izmjene Krivičnog zakona, a koje se u formi konačnog prijedloga nalaze na sutrašnjoj sjednici Doma naroda – naveo je Zahiragić.

Dodao je da pod krinkom zaštite žena od nasilja u porodici i inkriminacije "femicida" kao posebnog oblika krivičnog djela, mnoge stvari koje smatra spornim inkorporirane su i uvaljane u ove izmjene Krivičnog zakona, a danas će na sjednici govoriti o tome.

- Najveća podvala od svih nalazi se u članu 2. stavu (17) kojim je pored bračne i vanbračne zajednice, koje su prepoznate i u smislu ovog zakona, propisano i tzv. "Životno partnerstvo" - ma šta to značilo. I to: "Životni partner je osoba koja s drugom osobom živi u zajednici koja ima trajniji karakter.“ – napisao je na Facebooku.