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OBRATIT ĆE SE NA SJEDNICI

Zahiragić uložio amandman na izmjene Krivičnog zakona FBiH: Protivljenje formulaciji koja priznaje istospolne zajednice

Pokušavaj zakonskog prepoznavanja istospolnih partnerstva pod krinkom zaštite žena od nasilja u porodici i borbe protiv femicida, naveo je on

Haris Zahiragić. Facebook

A. O.

16.6.2025

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Haris Zahiragić (SDA) uložio je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Zahiragić se oglasio tim povodom sinoć i na Facebooku.

- Pokušavaj zakonskog prepoznavanja istospolnih partnerstva pod krinkom zaštite žena od nasilja u porodici i borbe protiv femicida!? U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH su, na prijedlog Vlade FBIH, usvojene izmjene Krivičnog zakona, a koje se u formi konačnog prijedloga nalaze na sutrašnjoj sjednici Doma naroda – naveo je Zahiragić.

Dodao je da pod krinkom zaštite žena od nasilja u porodici i inkriminacije "femicida" kao posebnog oblika krivičnog djela, mnoge stvari koje smatra spornim inkorporirane su i uvaljane u ove izmjene Krivičnog zakona, a danas će na sjednici govoriti o tome.

- Najveća podvala od svih nalazi se u članu 2. stavu (17) kojim je pored bračne i vanbračne zajednice, koje su prepoznate i u smislu ovog zakona, propisano i tzv. "Životno partnerstvo" - ma šta to značilo. I to: "Životni partner je osoba koja s drugom osobom živi u zajednici koja ima trajniji karakter.“ – napisao je na Facebooku.

Objava Zahiragića. Screenshot

Istakao je da na zvanični upit koji je poslao predstavniku predlagača o čemu se radi, da li je to normiranje istospolnih zajednica u Krivičnom zakonu, nije dobio adekvatan odgovor.

- Odgovorit ću ja, DA, to je normiranje i zakonsko prepoznavanje istospolnih zajednica, jer zajednica dvije osobe suprotnog pola - a koje nisu zaključile brak - već su prepoznati kao vanbračna zajednica. Shodno navedenom, kao predsjednik zakonodavno-pravne komisije Doma naroda predložio sam amandman, a za koji sam dobio podršku većine kolega u toj komisiji – navodi Zahiragić.

Dodao je kako je predložio da se taj stav izmijeni na način da se iza riječi "živi sa drugom osobom..." - dodaju riječi "suprotnog spola".

- Sutra će se Vlada, a zatim i delegati Doma naroda imati priliku izjasniti o ovom amandmanu, a kako ne bismo imali nikakvih nedoumica u primjeni samog zakona. Žao mi je što ja ova odredba prošla Ministarstvo Pravde, Vladu FBIH, javnu raspravu i Predstavnički dom Parlamenta FBiH, ali želim da vjerujem da će sve političke stranke putem svojih delegata već sutra imati priliku da to isprave na Domu naroda. "Drugovi i drugarice, neće da može..." – zaključio je delegat. 

# SDA
# HARIS ZAHIRAGIĆ
# DOM NARODA PFBIH
# ŽENE
# NASILJE
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