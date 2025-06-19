EU traži pravosnažne presude za visoku korupciju

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) sastao se danas s glavnim tužiocem Milankom Kajganićem, a sastanak je ocijenio produktivnim.

- Tužilaštvo BiH je na čelu borbe protiv svih oblika teškog kriminala. Rezultati Tužilaštva ujedno su i ključni faktor u napretku BiH na putu ka EU. Prepoznajemo dosadašnji napredak, ali postoji potreba za održivim rezultatima, uključujući pravosnažno okončane presude, posebno u slučajevima visoke korupcije.