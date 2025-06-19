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SOREKA S KAJGANIĆEM

EU traži pravosnažne presude za visoku korupciju

Rezultati Tužilaštva ujedno su i ključni faktor u napretku BiH na putu ka EU, istakao je Soreka

Kajganić sa Sorekom. Mreža X

N. Aj.

19.6.2025

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) sastao se danas s glavnim tužiocem Milankom Kajganićem, a sastanak je ocijenio produktivnim.

- Tužilaštvo BiH je na čelu borbe protiv svih oblika teškog kriminala. Rezultati Tužilaštva ujedno su i ključni faktor u napretku BiH na putu ka EU. Prepoznajemo dosadašnji napredak, ali postoji potreba za održivim rezultatima, uključujući pravosnažno okončane presude, posebno u slučajevima visoke korupcije.

Borbu protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločina također je potrebno ojačati, a pravosuđe treba efikasnije da se bavi tim pitanjem - naveo je Soreka na mreži X.

Dodao je da će puna implementacija sporazuma s Eurojustom otključati ključnu saradnju.

- BiH bi što prije trebala finalizirati proces ratifikacije i preostale korake. Nastavljamo podržavati napore na jačanju vladavine prava kroz reforme koje će unaprijediti pravdu, integritet i povjerenje u institucije - zaključio je Soreka.

# DELEGACIJA EU U BIH
# EUROJUST
# MILANKO KAJGANIĆ
# LUIGI SORECA
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