Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U BiH danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 34°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.