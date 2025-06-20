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VJETAR SLAB DO UMJEREN

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Avaz

A. O.

20.6.2025

U BiH danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 34°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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