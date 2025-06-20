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PRATI SE SITUACIJA

Ministarstvo vanjskih poslova BiH: Iz Teherana se javilo šest državljana BiH, a iz Tel Aviva dva

Nema saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima Bosne i Hercegovine, kažu iz MVP-a

Izraelski vojnici pretražuju ruševine stambenih zgrada uništenih iranskim raketnim napadom u Bat Jamu, središnji Izrael. AP

A. O.

20.6.2025

Povodom eskalacije sukoba između Islamske Republike Iran i Države Izrael, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pažljivo prati sigurnosnu situaciju u pogođenim regijama.

- Prema trenutno dostupnim informacijama iz ambasada Bosne i Hercegovine u Teheranu i Tel Avivu, nema saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima Bosne i Hercegovine.

Ambasada BiH u Teheranu ostvarila je kontakt sa šest državljana BiH, dok su se Ambasadi u Tel Avivu obratila dva naša državljana. Svima je pružena puna konzularna podrška i asistencija prilikom sigurnog napuštanja teritorije Irana i Izraela.

Ministarstvo apeluje na sve državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze u pogođenim područjima da kontaktiraju najbliže diplomatsko - konzularno predstavništvo ili dežurnu liniju Ministarstva:

+387 61 168 100 (dostupan 24/7, uključujući putem aplikacija WhatsApp i Viber)

Pozivamo državljane BiH da redovno prate zvanične kanale komunikacije Ministarstva i ambasada BiH, te da izbjegavaju kretanje u rizičnim zonama dok traje sigurnosna nestabilnost.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ostaje u stalnom kontaktu s relevantnim međunarodnim partnerima kako bi, u slučaju potrebe, omogućilo pravovremenu i sigurnu evakuaciju građana - navedeno je u saopćenju. 

# TEHERAN
# IZRAEL
# MVP BIH
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