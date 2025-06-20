Dr. Una Delić za "Avaz" o problemima oboljelih od karcinoma dojke: Na tržištu postoje lijekovi koji su našim ženama nedostupni u liječenju

Udruženje “Renesansa”, koje okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i grlića maternice, podržalo je poziv Ministarstva zdravstva Federacije BiH kojim se pokreće revizija Liste lijekova Fonda solidarnosti.

Statistika je zabrinjavajuća, karcinom dojke čini 24 posto svih karcinoma kod žena u Bosni i Hercegovini, sa oko 1.500 novodijagnostikovanih slučajeva godišnje i više od 550 smrtnih ishoda.

Dobra odluka

Posebno težak oblik, trostruko-negativni karcinom dojke (TNBC), čini gotovo 15 posto ovih slučajeva, karakterišu ga brza progresija, ograničene terapijske mogućnosti i niska stopa preživljenja.

Koliko je važna ova inicijativa, za „Avaz“ je potvrdila i doktorica Una Delić, vlasnica Dijagnostičkog centra za dojku u Sarajevu.

Doktorica Delić istaknula je da ženama u Bosni i Hercegovini nisu dostupni lijekovi koji postoje na tržištu, a koji bi omogućili poboljšanje kvaliteta života i izlječenje.

- Mnoge žene ne dočekaju te lijekove na listama, a i većina žena nema finansijsku potporu da ih sama finansira, tako da je to veliki iskorak u liječenju karcinomskih oboljenja dojke i veliki napredak. Nadamo se da ćemo vidjeti u budućnosti odjek tako dobre odluke – kazala je doktorica.

Na pitanje koliko je važno da žene redovno obavljaju preglede, doktorica nam je kazala da prevencija omogućava otkrivanje svih oboljenja, pa i karcinoma u najranjim fazama kada su oni potpuno izlječivi.

- Žene bi se trebale pregledati redovno. Onda nismo u potrebi za skupim lijekovima, nekomplikovanim metodama liječenja. Dosad su smjernice išle tako da se od 40. godine jednom godišnje uvodi mamografija. Međutim, kako se karcinom dojke značajno spustio s dubljom granicom, čak i u neke kasne 20. i 30. godine, sada animiramo žene i djevojke da krenu s redovnim ultrazvučnim pregledima jednom ili dvaput godišnje od nekih 20-ih godina. To su pregledi koji se brzo rade, ne bole, nisu skupi, nemaju nikakvih neželjenih efekata ni pojava, tako da bi trebali postati dio lične higijene svake djevojke. Isto kao što su odlasci kozmetičaru ili frizeru, tako bismo trebali preuzeti vodstvo o svom zdravlju i redovno ići i na, ne samo radiološke preglede dojki, nego i ginekološke. Žena u paketu je cijela, neodvojena – rekla je doktorica Delić.

Udruženje „Renesansa“ apeluje na nadležne institucije da osiguraju dostupnost najsavremenijih, klinički dokazanih i međunarodno priznatih terapija koje su već standard u zemljama Evropske unije i regije. Također, zahtijevaju da pacijentice u Federaciji BiH imaju pristup terapijama koje donose stvarni pomak u ishodima liječenja i kvalitetu života.

Važan korak

- Ovo je važan korak u pravcu osiguranja pravične i moderne zdravstvene zaštite za žene u Federaciji BiH koje se suočavaju s dijagnozama malignih bolesti, posebno karcinoma dojke i karcinoma grlića maternice - ističe Enida Glušac, predsjednica Udruženja, i dodaje da su to dva najčešća maligna oboljenja kod žena u reproduktivnom dobu.