Na Tjentištu obilježena 82. godišnjica bitke na Sutjesci

Danas je na Tjentištu, u organizaciji Saveza antifašista i boraca NOR-a u Bosni i Hercegovini, obilježena 82. godišnjica bitke na Sutjesci - jedne od najznačajnijih bitaka Drugog svjetskog rata.

Brojni poštovaoci iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije okupili su se kako bi odali počast žrtvama borbe za slobodu i sačuvali sjećanje na heroje koji su dali živote u surovom ljeta 1943. godine. godine.Bitka na Sutjesci vođena je od 15. maja do 15. juna 1943. i bila je odlučujuća bitka pete neprijateljske ofanzive.

Gotovo 127.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih vojnika i ustaša, uz podršku 300 aviona, u obruču je držalo 22.000 partizana radi potpunog uništenja. Prva proleterska divizija 10. juna 1943. probila je neprijateljski obruč na Sutjesci, a bitka je završena 15. juna 1943. probojem glavnine snaga NOVJ u Bosnu.

Ukupno je stradalo oko 7.500 partizana, više od trećine snaga koje su ušle u borbe.