Dodik funcionere SDS-a nazvao "probosanskim igračima", uslijedio odgovor: "Demencija je opasna stvar"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su članovi Srpske demokratske stranke (SDS) – Mladen Bosić, Marinko Božović i Darko Babalj – "opasna ekipa po Republiku Srpsku" jer su, kako je rekao, "probosanski igrači".

U intervjuu za RTRS, Dodik je rekao kako je predsjednik političkog savjeta SDS-a još 1997. izjavio da bi se stranka trebala samoukidati ako želi pomoći RS-u, što neki, prema njegovim riječima, nisu htjeli da prihvate.

- Ne znam kako da ih uvjerim da mi je važno da postoji SDS kao partija koja stoji na braniku RS-a, prije svega u Sarajevu. Ja to ne vidim. Danas je Bosić glavni probosanac. Držao je predavanje na Fakultetu političkih nauka. Prozvali su ga probosancem tada, a on to nikada nije demantovao - rekao je Dodik.