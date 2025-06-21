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Dodik funcionere SDS-a nazvao "probosanskim igračima", uslijedio odgovor: "Demencija je opasna stvar"

Predsjednik RS izjavio je da su Mladen Bosić, Marinko Božović i Darko Babalj - "opasna ekipa po Republiku Srpsku"

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

M. Až.

21.6.2025

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su članovi Srpske demokratske stranke (SDS) – Mladen Bosić, Marinko Božović i Darko Babalj – "opasna ekipa po Republiku Srpsku" jer su, kako je rekao, "probosanski igrači".

U intervjuu za RTRS, Dodik je rekao kako je predsjednik političkog savjeta SDS-a još 1997. izjavio da bi se stranka trebala samoukidati ako želi pomoći RS-u, što neki, prema njegovim riječima, nisu htjeli da prihvate.

- Ne znam kako da ih uvjerim da mi je važno da postoji SDS kao partija koja stoji na braniku RS-a, prije svega u Sarajevu. Ja to ne vidim. Danas je Bosić glavni probosanac. Držao je predavanje na Fakultetu političkih nauka. Prozvali su ga probosancem tada, a on to nikada nije demantovao - rekao je Dodik.

Dodao je da su Božović i Babalj dio te, kako ju je nazvao, "opasne ekipe po RS".

- Srbima je svako opasan koga Bošnjaci podržavaju, svako - izjavio je Dodik.

Na ove navode brzo je reagovao načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović, koji je Dodiku uputio oštru poruku.

- Starac Fočo od stotinu ljeta! Demencija je opasna stvar, gospodine Dodik! Bavite se stvarnim problemima našeg naroda, jer jedina opasnost za Republiku Srpsku ste vi i vaše dahije - poručio je Božović.

# SDS
# MLADEN BOSIĆ
# DARKO BABALJ
# MILORAD DODIK
# MARINKO BOŽOVIĆ
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