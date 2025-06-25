Isak: Vrijeme je za ozbiljnu politiku, a ne politiku "polako, sabur, inšalah, mašalah, biće..."

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak u razgovoru za BHRT kazao je kako je vrijeme za recipročan odgovor iz FBiH na najavu osnivanja pomoćnog ili, kako neki tumače, rezervnog sastava policije RS.

Isak je kazao kako je došlo vrijeme da ljudi iz Federacije počnu voditi ozbiljnu politiku, piše BHRT.

- Došlo vrijeme da ljudi u Federaciji vode ozbiljnu politiku, a ne da se bave politikom polako, sabur, inšala, mašala, biće, ako Bog da i tako dalje. Takva politika nas ne vodi nigdje i takva nas je politika dovela do situacije da trenutno u BiH je najugroženiji narod Bošnjaci, to jest muslimani, I to nije nikako dobro i to ne ide u pravom pravcu i takvu politiku ne treba voditi. Treba voditi politiku da poduzmemo sve mjere da Bosna i Hercegovina bude sigurna država. Taj rezervni sastav ili kako ga oni nazivaju pomoćni sastav, to je nešto smiješno, to je nešto neozbiljno, to je nešto što se nije trebalo donijeti, ali to je Milorad Dodik jednostavno uradio iz razloga jer on više nije interesantan ni medijima ni nikome – kazao je ministar.

Dodao je da je navodni plan atentata ne njega ustvari dezinformacija, te da takve i slične informacije nanose štete najviše RS.

- Te informacije su dezinformacije, to mu nije urodilo plodom, nije skrenuo nije skrenuo medije na sebe i građanstvo kao što je planirao. To znači jednostavno postao je neinteresantan lik. U tom momentu njegovi savjetnici su mu rekli 2018. ili 2019. pokrenuta slična inicijativa od strane RS formiranjem tog rezervnog sastava. To je tada naišlo bombastično, u medijima i tako dalje, i da bi to bila interesantna prilika da on stekne na neki način opet tu medijsku pažnju, to je pod jedan, to znači medijska pažnja. Pod dva, borba protiv neistomišljenika u RS i to nanosi najviše štete RS – kaže Isak.

Isak je kazao kako posjeduje informacije da određeni broj policijskih službenika, onih visoko pozicionirani ne žele.

- To znači da ne žele više da postupaju po zahtjevima koji su nezakoniti od strane Karana koji mora da postupa kako mu Milorad Dodik naredi. Kad sam ja dobio informaciju da su Milorad Dodik i Vlada RS pokrenuli tu inicijativu, ja sam prekinuo moj godišnji odmor, došao sam u Sarajevo, potpisao sam prijedlog izmjene, to znači predlog izmjene zakona koji definiše formiranje rezervnog sastava, ili kao ga oni već nazivaju, to znači iako taj pomoćni ne postoji, rezervni postoji, zna se kad se formira, to znači bespotrebno to radi, ali već kad oni rade, radimo i mi – rekao je ministar između ostalog.