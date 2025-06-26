Delegati HDZ-a BiH oborili kvorum na raspravi o svom Izbornom zakonu

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku trebao je raspravljati o HDZ-ovom prijedlogu Izbornog zakona koji je u proceduru uputila delegatkinja HDZBiH Marina Pendeš.

Nakon što je Dom naroda, uključujući i Klub Bošnjaka jednoglasno podržao prijedlog Pendeš da se o ovom zakonu raspravlja po hitnom postupku, ona je zatražila pauzu.

Međutim, delegati HDZBiH nisu se pojavili na nastavku zasjedanja čime su oborili kvorum i sjednica je prekinuta na sat vremena kako bi se pokušao obeezbijediti kvorum.

Jasno je da je HDZBiH nesiguran da će imati podršku za izmjene Izbornog zakona BiH, pa vjerovatno neće da riskiraju glasanje o tom prijedlogu.

Naime, nije sigurno da će ih podržati dva delegata iz Kluba Srba i to iz PDP-a i SDS-a, bez čijih glasova ne mogu s SNSD-om usvojiti izmjene Izbornog zakona BiH, kako su prvobitno planirali.

Jer, kad bi Klub Bošnjaka i bio protiv HDZ-ovih izmjena izbornog zakona BiH, uz glasove svih pet delegata u Klubu Srba HDZ BiH je mogao usvojiti taj zakon.

Međutim, zbog odnosa Dragana Čovića prema opoziciji iz RS-a, SDS i PDP, vjerovatno nisu spremni dati podršku HDZ-ovim izmjenama Izbornog zakona BiH.

Hoće li HDZBiH u pauzi zasjedanja pokušati 'lomiti' dva delegata iz SDS-a i PDP-a da ih podrže, saznat ćemo vrlo brzo. Također, glasanje o HDZ-ovom Izbornom zakonu pokazalo bi da SNSD i HDZBiH nemaju većinu, što oni neće da se pokaže na glasanju.