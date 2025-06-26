Video / Upozorenja iz Hitne pomoći: Veći je broj pacijenata zbog kolapsnih stanja, sunčanica i toplotni udar ne biraju!

U Bosni i Hercegovini je danas toplotni val, a temperature u pojedinim mjestima su bile i iznad 40 stepeni Celzijusovih. Specijalista Urgentne medicine Edin Jusufbegović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS je kazao za "Avaz" da se toplotni val naglo desio, zbog čega imaju povećan broj pacijenata.

- Bile su niske temperature, bilo je 12-13 stepeni i onda odjednom imate više od 30 stepeni. Veliki je to temperaturni skok, organizam nije naviknut, ljeto je tek počelo. Priliv pacijenata je veći. Što se tiče stanja, uglavnom je riječ o kardiovaskularnim pacijentima koji imaju određene tegobe. Veći je broj pacijenata zbog kolapsnih stanja na otvorenom. Ljudi izađu neprilagođeni, ne uzmu dovoljno tekućine. Hronični pacijenti možda nekada preskoče svoju terapiju - naglasio je Jusufbegović za "Avaz".

Skrenuo je pažnju pacijentima koji imaju visok pritisak da ga redovno kontrolišu, jer visoke temperature dovode do pada pritiska, a kada se na to doda njihova terapija, onda se dodatno smanji i onda kada izađu vani dođe do kolapsa.

- Kada se vanjske temperature približe tjelesnim, to nije normalno. Sunčanica i toplotni udar ne biraju - kazao je.

Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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