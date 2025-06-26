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IMA IH 985

Institut za nestale osobe BiH predaje Memorijalnom centru Srebrenica lične predmete žrtava genocida pronađene u masovnim grobnicama

Radi se o ličnim stvarima žrtava razvrstanim u 402 slučaja

Tokom ekshumacije. Screenshot / Al Jazeera

A. O.

26.6.2025

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine sutra će u 12 sati, Memorijalnom centru Srebrenica Potočari predati predmete i lične stvari žrtava genocida koje su pronađene u masovnim grobnicama prilikom ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava izvršenih tokom proteklih godina.

Radi se o ličnim stvarima žrtava razvrstanim u 402 slučaja, a koji su pronađeni na površini terena prilikom ekshumacija i u masovnim grobnicama ali nisu mogli biti vezani uz posmrtne ostatke žrtava te su zbog toga, kao dokazi u sudskim postupcima, do sada bili pohranjeni u Komemorativnom centru Tuzla.

Radi se o ukupno 985 predmeta, kao što su, između ostalog, tabakere, češljevi, dokumenti, naočale, novčanice, satovi, lanci, ključevi , upaljači i slično.

Sada će ovi predmeti, u skladu sa zakonskim rješenjima i propisima o čuvanju artefakata u muzeju, trajno biti pohranjeni i čuvani u okviru Memorijalnog centra Srebrenica.

Ovim povodom sutra će u Memorijalnom centru Srebrenica biti upriličene i izjave za medije, od 12 sati, a događaju će prisustvovati predstavnici udruženja žrtava, predstavnici Instituta za nestale osobe BiH, predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica, saopćeno je.

# MASOVNE GROBNICE
# INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BIH
# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA
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