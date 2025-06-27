SDA: Zvizdić svoje populističke inicijative treba da rješava s partnerima iz SNSD-a i HDZ-a

Trojka je zajedno s koalicionim partnerima iz SNSD-a i HDZ-a dovela BiH u najtežu postdejtonsku krizu. U želji za vlašću su pristali da budu Dodikova i Čovićeva "muslimanska reprezentacija" i njihovi "izvođači radova", ubjeđujući javnost da su oni „novi pregovarači koji će znati s Dodikim i Čovićem“, da je SDA kriva što Dodik nasrće na BiH jer "nije znala s njim", da se „Dodik promijenio“, da ubrzano napredujemo na evropskom putu, da su uradili više za godinu nego prethodnici za 10 itd, saopćili su iz SDA.

- Kada su svi ustupci napravljeni i sve se završilo neuspjehom i blokadama, a otpor javnosti prema njihovoj politici postao ogroman, odlučili su da "Dodika izbace iz vlasti". S obzirom da izbori nisu više toliko daleko, kreću i u svađu s HDZ-om. Tvrde da se državna koalicija raspala, ali i dalje svi čvrsto drže svoje fotelje.

U tom kontektu je upućen i poziv Denisa Zvizdića da SDA podrži njegove maglovite populističke inicijative i neostvarive prijedloge o rekonstrukciji vlasti na državnom nivou, kojima se politička kriza ne rješava već dodatno komplikuje. Riječ je o želji da se zadrži fotelja i osigura kakva takva politička inicijativa pred naredne izbore.

SDA će podržati sve smjene zvaničnika aktuelne vlasti jer svi zaslužuju smjene, ali neće učestvovati u imenovanjima. To je odgovornost koalicije Trojka-SNSD-HDZ, koja unatoč javnim svađama i dalje čini vlast na državnom nivou. Zbog toga Zvizdić imenovanja treba da dogovara sa svojim koalicionim partnerima, a ne da traži pomoć opozicije umotavajući to populistički u celofan državotvorne politike.

Bilo je neodgovorno i nedržavotvorno pod svaku cijenu izbaciti najveću probosansku i bošnjačku stranku iz vlasti, pa je Zvizdić zdušno učestvovao u tome. Sada, umjesto da preuzme odgovornost, pokušava uz pomoć SDA sačuvati vlastitu poziciju i političku karijeru.

Javnost je svjedočila izjavama poput one koju je dao Nermin Nikšić, da su „Čović i Dodik spremni da rade i sarađuju u interesu države“, te da će ako se to ne desi, Trojka izviniti građanima i povući. Vrijeme je da Trojka ispuni dato obećanje, a Zvizdić može biti prvi koji će to učiniti za primjer ostalima - navode iz SDA.