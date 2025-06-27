Bodiroga: Dodikov advokat zastupa osobe u tužbi protiv RS i općine Rudo

Advokat Milorada Dodika, Goran Bubić, zastupa Poliester grupu iz Priboja, čiji su vlasnici dva državljana Slovenije i tri državljana Srbije (sva tri Bošnjaci), protiv Republike Srpske i općine Rudo, naveo je šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS Ognjen Bodiroga, reagirajući na informaciju da je pred BiH još jedan arbitražni spor.

Odnosno, kako kaže, advokatska kancelarija Gorana Bubića hoće da pokrene predarbitražni postupak, pošto kod naših redovnih sudova gubi sporove, pa je odlučio da sve prijavi institucijama BiH, i to: Pravobranilaštvu BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

- Toliko o patriotizmu advokata Milorada Dodika i nepriznavanju institucija BiH kojima prijavljuje Republiku Srpsku i njene organe - naveo je Bodiroga.

Inače, Vijeću ministara BiH, Pravobranilaštvu BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dat je rok od tri mjeseca za "prijateljskim rješavanjem investicionog spora", koji je nastao u Rudom u Republici Srpskoj. Na osnovu dokumentacije u kojoj se advokat Goran Bubić, inače pravni zastupnik Milorada Dodika, predsjednika RS sada pojavljuje i kao punomoćnik ukupno pet navodnih investitora iz Srbije i Slovenije u čije ime on nudi državi BiH "mirno rješenje spora" a, koje njegovi klijenti u stvari imaju sa Vladom RS i Općinom Rudo u RS, piše BN.