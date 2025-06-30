Iz Mostara kreće prvi kamion s otpadom za reciklažu

Grad Mostar napravio je važan iskorak u uspostavi sistema održivog gospodarenja otpadom u okviru projekta „To Zero Waste“, koji se provodi kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.–2027.

U okviru projekta Grad Mostar je već nabavio 1.800 setova kanti za reciklažu, a u međuvremenu je dodatno osigurao 10 zatvorenih kontejnera za reciklažu te mobilno reciklažno dvorište, čime se stvaraju tehnički preduslovi za početak sustavnog odvajanja otpada na području grada.

Posebno važan trenutak događa se upravo ove sedmice – prvi kamion s odvojenim otpadom kreće na reciklažu, zahvaljujući ugovoru koji je JP Komunalno Mostar sklopilo s ovlaštenim operaterom Eko-Pak, saopćio je Grad Mostar.

U narednim fazama implementacije očekuje se dolazak reciklomata te specijaliziranog kamiona za prikupljanje reciklažnog otpada, čime će se dodatno unaprijediti infrastruktura i operativnost cijelog sistema.

Cjelokupan program reciklaže i odvoza otpada prati Federalno ministarstvo turizma i okoliša, koje će na godišnjem nivou prikupljati, analizirati i objavljivati podatke o ostvarenom učinku, čime se osigurava transparentnost i evaluacija rezultata.

Grad Mostar ovim aktivnostima potvrđuje svoju posvećenost zelenim politikama i prelasku na kružnu ekonomiju, uz jasnu poruku da održivi razvoj nije budućnost – već sadašnjost koju zajedno gradimo, dodaje se u saopćenju.