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KONFERENCIJA U SARAJEVU

Sindikat upozorio da ugovori na određeno urušavaju obrazovni sistem

Čomić je navela da sindikat zahtjeva hitno zapošljavanje svih onih koji godinama rade na određeno

Sa konferencije. Fena

FENA

1.7.2025

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH danas je upozorio da je dugogodišnji rad nastavnika na određeno vrijeme postao sistemska praksa koja urušava obrazovanje i ljudsko dostojanstvo.

Predsjednica Sindikata Edina Čomić izjavila je na konferenciji za medije u Sarajevu da ključni problem predstavlja što stotine nastavnika rade pet, 10 i više godina na određeno, a u nekim kantonima broj uposlenih na određeno doseže 40 posto.

Istakla je da takav status kod nastavnika uzrokuje nesigurnost i stres, nemogućnost planiranja porodice, nemogućnost dizanja kredita i rješavanje stambenog problema i na kraju odlazak kvalitetnog kadra iz obrazovanja.

Čomić je navela da sindikat zahtjeva hitno zapošljavanje svih onih koji godinama rade na određeno, a za njihovo radno mjesto postoji potreba, kao i obustavu prakse prekidanja ugovora ljeti zbog sitnih ušteda u budžetima.

Uputila je poruku kantonalnom vladama da ne budu samo čuvari trezora već onog što vrijedi više od novca a to su nastavnici, jer država ne propada zbog praznih budžeta nego zbog praznih učionica i poniženih nastavnika.

# OBRAZOVANJE
# SARAJEVO
# EDINA ČOMIĆ
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