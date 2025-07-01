Sindikat upozorio da ugovori na određeno urušavaju obrazovni sistem

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH danas je upozorio da je dugogodišnji rad nastavnika na određeno vrijeme postao sistemska praksa koja urušava obrazovanje i ljudsko dostojanstvo.

Predsjednica Sindikata Edina Čomić izjavila je na konferenciji za medije u Sarajevu da ključni problem predstavlja što stotine nastavnika rade pet, 10 i više godina na određeno, a u nekim kantonima broj uposlenih na određeno doseže 40 posto.

Istakla je da takav status kod nastavnika uzrokuje nesigurnost i stres, nemogućnost planiranja porodice, nemogućnost dizanja kredita i rješavanje stambenog problema i na kraju odlazak kvalitetnog kadra iz obrazovanja.

Čomić je navela da sindikat zahtjeva hitno zapošljavanje svih onih koji godinama rade na određeno, a za njihovo radno mjesto postoji potreba, kao i obustavu prakse prekidanja ugovora ljeti zbog sitnih ušteda u budžetima.

Uputila je poruku kantonalnom vladama da ne budu samo čuvari trezora već onog što vrijedi više od novca a to su nastavnici, jer država ne propada zbog praznih budžeta nego zbog praznih učionica i poniženih nastavnika.