Borjana Krišto na regionalnom Samitu: Usvajanje Nacrta Reformske agende će omogućiti BiH pristup Planu rasta

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto boravi u Skoplju na regionalnom Samitu o Planu rasta s ostalim liderima regije. S predstavnicima EU i liderima zemalja razgovaralo se o dosadašnjim postignućima ovog najvažnijeg finansijskog i institucionalnog mehanizma Evropske komisije (EK). Krišto je upoznala prisutne o postignućima Bosne i Hercegovine, posebno oko nedavnog usvajanja Nacrta Reformske agende koja će omogućiti Bosni i Hercegovini pristup finansijskim sredstvima u okviru ovog finansijskog instrumenta.

Uz sva bitna pitanja iz četiri stupa Plana rasta koja predviđaju integracijske korake regije, predsjedavajuća Krišto upoznala je sudionike i sa tekućim problemom profesionalnih vozača i čekanjima na granici. Istaknula je kako funkcionalno rješenje treba biti temeljeno na realnom vremenu ulaska i izlaska, što će voditi kontinuiranom i stabilnom odvijanju međunarodnog cestovnog prijevoza. Po ovom pitanju već je postignut visok stepen razumijevanja svih sudionika da se ovaj problem žurno riješi.

- Od iznimne je važnosti da nastavimo predano i zajedno raditi i praviti daljnje iskorake nužne za usklađivanje svih zakona i normi s EU - zaključila je predsjedavajuća Krišto svoje obraćanje.