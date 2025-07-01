Pionirski korak u zaštiti maloljetnika u BiH: BAT u BiH uvodi tehnologiju utvrđivanja punoljetstva kupaca

BAT, jedina kompanija u Bosni i Hercegovini koja punoljetnim korisnicima nudi sve kategorije duhanskih i bezdimnih proizvoda, implementirala je inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca u cijeloj mreži kioska iNovina i Lafke. Ove dvije mreže, koje posluju u okviru BAT-a, sada su opremljene uređajima koji omogućavaju automatizirano utvrđivanje punoljetnosti kupaca putem brzog skeniranja lica.

Cilj uvođenja ove tehnologije nije samo tehnički napredak, već prvenstveno – odgovornost.

- Ne želimo da maloljetnici ikada koriste bilo koji od naših duhanskih ili drugih nikotinskih proizvoda. BAT tu ima nultu stopu tolerancije - naglašava Johan Baguca, direktor BAT-a BiH, dodajući da su svi proizvodi jasno obilježeni kao namijenjeni isključivo odraslim pušačima, dok se u saradnji s maloprodajnim partnerima provode kontinuirane edukacije uposlenika o zakonskim obavezama.

Tehnologija koja se koristi funkcioniše tako da kamerom pametnog telefona ili posebno postavljenim uređajem skenira lice korisnika, pri čemu ne dolazi do pohranjivanja fotografija niti identifikacije osoba. Umjesto toga, algoritmi na osnovu fizičkih parametara procjenjuju starost kupca. Tokom testne faze na kioscima iNovina i Lafke, ova metoda pokazala je preciznost iznad 99 posto, što je pozicionira kao izuzetno pouzdano sredstvo za sprečavanje prodaje maloljetnicima.

Primjena na svim kioscima

Nakon što je tehnologija uspješno testirana, njena primjena je proširena na više od 400 kioska iNovina i Lafke širom Bosne i Hercegovine. Više od 800 uposlenika ovih lanaca prošlo je edukaciju o korištenju sistema, koji se sada koristi kao dodatni mehanizam kontrole – uz postojeće zakonske procedure.

Ovaj potez BAT-a dolazi kao logičan nastavak šire strategije društvene odgovornosti kompanije, koja već ima snažan utjecaj na ekonomiju i zapošljavanje u BiH. S direktno zaposlenih više od 1.000 radnika, više od 400 distribucijskih mjesta i angažmanom velikog broja domaćih dobavljača, BAT ne doprinosi samo fiskalno, već i društveno.

Kompanija u BiH posluje u skladu s visokim ESG standardima globalne BAT grupe – uključujući mjere za smanjenje emisije ugljika, odgovorno korištenje vode, reciklažu elektroničkog otpada i smanjenje otpada na odlagalištima.

- Ponosan sam što je nakon Hrvatske, Bosna i Hercegovina izabrana kao druga zemlja u BAT grupi za pokretanje ovog vrijednog projekta, koji dodatno ističe našu društvenu odgovornost i transparentnost pri komunikaciji i prodaji naših proizvoda - zaključuje Baguca.