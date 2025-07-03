U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte ispovijest Hasana Hasanovića: Zadnji pogled brata me prati cijeli život

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte potresnu ispovijest Hasana Hasanovića, koji je kilometrima nosio rahmetli Hasiba.

Kaže da ga zadnji pogled brata prati cijeli život. Hasib je devet i po sati bio živ nakon ranjavanja, a u tom periodu mu je rekao da kaže mami da je bio hrabar i da se nije patio.

Čitajte i kako curi vrijeme za nabavku tehnologija kako bi izbori 2026. godine bili pošteni. Vlast ne želi usvojiti budžet koji bi omogućio da se po prvi imaju fer izbori. O ovoj temi smo govorili s analitičarima, predstavnicima CIK-a i političarima.

Donosimo i detalje presude grupi narkodilera predvođenoj Arminom Šabanovićem, koja je osuđena na 61 godinu zatvora.

Na osmoj i devetoj strani čitajte kako ka inkluzivnijem društvu u BiH.

Glumica Elma Fetić za "Avaz" govori o predstavi "Na slovo F".

Čitajte i kako su poljoprivrednici u očaju zbog velikih suša.

Donosimo i ispovijest Abdulaha Halilovića, kojem je ubijeno 28 članova porodice.

Na stranicama "Mozaika" čitajte reportažu iz Tivta, jednog od najatraktivnijih ljetovališta.

Još se ne zna kakav će biti epilog izbora gradonačelnika Sarajeva, s obzirom da nova sjednica nije ni zakazana.

Čitajte i kako je Trampov kontroverzi zakon izazvao podjele u SAD.

Za "Dnevni avaz" govorio je finalista "Zvezda granda" Elvis Mešinović.

Sportske strane donose priču o tome kako su brojni favoriti se oprostili od Svjetskog prvenstva dok ono ulazi u završnicu.

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