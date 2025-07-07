Fakultet za crnogorski jezik i književnost: Nikad više Srebrenica!

Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) povodom trideset godina od genocida u Srebrenici izdao je saopćenje u kojem navode da izražavaju izražava najdublji pijetet prema više od 8.000 nedužnih Bošnjaka - muškaraca i dječaka - koje su u julu 1995. godine ubili pripadnici takozvane „Vojske RS“, samo zato što su bili Bošnjaci i samo zato što su bili muslimani.

Ovaj zločin, koji je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudio kao genocid, ostaje trajna opomena čovječanstvu i neizbrisiva rana na savjesti Evrope i Ujedinjenih nacija.

Kako navode u saopćenju, genocid u Srebrenici direktna je posljedica agresije na Bosnu i Hercegovinu i višedecenijske, gotovo vjekovne propagande mržnje prema Drugom i Drugačijem.

- No, i pored genocida, razaranja, sistematskih silovanja, krvavih posavskih i podrinskih kupki te borbe do istrebljenja, Bosna i Hercegovina je opstala zahvaljujući herojstvu boraca i borkinja Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u gotovo nemogućim uslovima branili svoj narod i pravo na život u miru i slobodi. Njihov otpor predstavlja svjetionik hrabrosti i vjere u pravdu i vječni je spomenik žrtvama Srebrenice – naveli su.

Crna Gora nije učestvovala

Dodaju kako je važna činjenica da tadašnja od Beograda dirigovana Crna Gora institucionalno nije učestvovala u planiranju niti izvršenju genocida u Srebrenici, što je u više navrata naglasio i direktor Memorijalnog centra Potočari, dr. Emir Suljagić.

- Ipak, naša država ne smije okretati pogled od historijske odgovornosti - dobrovoljci iz Crne Gore učestvovali su na strani agresora tokom cijele agresije na BiH: pojedini su bili dio Arkanovih jedinica, a neki su služili i u zloglasnoj Jedinici za specijalne operacije MUP‐a Srbije i Vojski Republike Srpske. Napadi na Mostar, Sarajevo, zločini na sarajevskoj Grbavici, Kladuši, Bijeljini, Foči i drugim dijelovima BiH u kojima su učestvovali crnogorski državljani ostaju tamna mrlja koju treba jasno imenovati, naučno istražiti i javno osuditi. FCJK će uvijek pamtiti žrtve Srebrenice, držeći kulturu śećanja kao temelj demokratskog i pravednog društva. Ostajemo beskompromisno posvećeni borbi protiv svih velikodržavnih i genocidnih ideologija koje su u prošlosti donosile stradanja, a danas prijete da naruše naš regionalni, skupo plaćeni mir. Na kraju poručujemo - negiranje genocida u Srebrenici predstavlja ne samo moralni pad nego i krivično djelo koje mora biti kažnjivo u svakoj demokratskoj državi. Pozivamo nadležne institucije Crne Gore da kroz zakonodavne i obrazovne politike djelotvorno sankcionišu svaki oblik negacije i relativizacije zločina i genocida te glorifikacije ratnih zločinaca poput balkanskih monstruma Radovana Karadžića i Ratka Mladića – navode u saopćenju, dodajući da je njihova akademska i društvena dužnost da, kroz nastavu i naučna istraživanja, demistifikuju propagandu, afirmišu kulturu mira i istinskog pomirenja te osnaže mlade generacije da prepoznaju svakovrsnu mržnju i suprotstave joj se.

Izgradnja budućnosti

- Žrtve Srebrenice, stradale u tišini svijeta, obavezuju nas da nikada ne zaboravimo i da dostojanstveno gradimo budućnost u kojoj neće biti mjesta za nove genocide. Samo istinom, pravdom i obrazovanjem možemo spriječiti ponavljanje zločina. Nikad više Srebrenica – poručili su u saopćenju.