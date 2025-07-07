Adem Mehmedović za "Avaz": Pored domaćih i regionalnih, godišnjicu genocida pratit će i mediji iz Japana, Evrope, SAD...

Brojne novinarske ekipe pratit će obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivnu dženazu u Memorijalnom centru u Potočarima.

Najavljen je dolazak novinarskih ekipa iz cijelog svijeta, potvrđeno je za “Avaz” u Pododboru za medijsko predstavljanje i informiranje.

- Sigurno će oko 700 ljudi raditi na izvještavanju iz Srebrenice 11. jula. U suštini, većina bh. medija je tu, kao i medija iz regiona. Ranije je osam medijskih kuća potpisalo sporazum o osnivanju “Srebrenica pool” i zajednički će raditi i izvještavati, razmjenjivati materijale i sve što je bitno. Dolazi i veliki broj stranih novinara, više od stotinu je već najavljeno, tako da nas očekuje mnogo posla – kazao nam je predsjednik Pododbora Adem Mehmedović.

Izvještaje iz Srebrenice imat će i velike medijske kuće iz svijeta.

- Manje više, svi imaju svoje ljude tu, dopisnike, ekipe na terenu, od medija iz Amerike, evropskih zemalja, Japana i tako dalje. Zahvaljujući BHRT-u TV signal će biti dostupan u svim zemljama koje su glasale za Rezoluciju o Srebrenici u UN-u. BHRT je proslijedio link za signal, koji je dalje proslijeđen svim zemljama koje su glasale. Bukvalno su sve ekipe duplo brojnije, očekujemo veliki broj ljudi. I u proteklom periodu mediji su dosta radili na pripremi svojih specijala, dokumentarnih filmova, a jedan broj ekipa će pratiti cijeli Marš mira. Zaista, mi iz Organizacionog odbora možemo da izrazimo samo riječi zahvalnosti svim medijima koji su ove godine, ali i prethodnih godina bili u Srebrenici – kaže Mehmedović.