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"AVAZ" SAZNAJE

Naredne sedmice treći pokušaj izbora gradonačelnika Sarajeva: Da li su SDP i NiP konačno postigli dogovor

Prema informacijama "Avaza" sjednica Gradskog vijeća će se održati 16. jula

Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Avaz

Piše: Sedin Spahic

7.7.2025

Kako saznaje portal "Avaza", naredne sedmice bi se ponovo trebala održati sjednica Gradskog vijeća na kojem bi trebao biti izabran gradonačelnik Sarajeva.

Ovo je već treći pokušaj izbora gradonačelnika, a prva dva su propala jer pred prvu sjednicu su zvaničnici NiP odlučili da, ipak, žele i poziciju zamjenika gradonačelnika koja je prema dogovoru trebala biti namijenjena za SDP-ovog Muamera Mekića.

NiP je na tu poziciju pokušao postaviti kadar iz Starog Grada Emira Biću. Dodatno se stvar odužila u jednom trenutku i jer su neki vijećnici otišli na godišnji odmor, a drugi da obave vjerske obaveze, to jeste hadž.

Ipak, ni po povratku nije bilo nikakvog dogovora, a da li je sada konačno postignut, ostaje da se vidi. U igri je sada i pozicija "JP Sarajevo" s obzirom da je dosadašnji direktor Bakir Hadžiomerović postao direktor FTV-a. Kako saznajemo, SDP je pristao da ponovo dobije tu poziciju, a zauzvrat će NiP-u prepustiti poziciju zamjenika gradonačelnika.

Prema informacijama "Avaza" sjednica Gradskog vijeća će se održati 16. jula.

Podsjećamo, za gradonačelnika je predložen NiP-ov Samir Avdić, nekadašnji ministar u Vladi KS i proslavljeni košarkaš.

# GRADSKO VIJEĆE SARAJEVA
# NIP
# SDP BIH
# GRAD SARAJEVO
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