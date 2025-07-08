Elvir Baljić, bivši bh. fudbaler i reprezentativac, slavi 51. rođendan

Na današnji dan 1974. godine, u Sarajevu je rođen Elvir Baljić, bivši bosanskohercegovački fudbaler i reprezentativac. Fudbalsku karijeru počeo je u FK Željezničaru, međutim, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu prešao je u FK Sarajevo za koji je u 11 utakmica postigao osam golova i time privukao pažnju turskog Bursaspora. U Bursasporu Baljić je proveo tri odlične sezone, te u 87 ligaških utakmica postigao 42 gola. U ljeto 1998. godine prešao je u Fenerbahče, gdje je u samo jednoj sezoni uspio privući pažnju najvećih evropskih klubova. Najskuplje plaćeni igrač regije Sredinom 1999. godine za 26 miliona eura Baljić je prešao u Real Madrid, i tako postao najskuplje plaćeni igrač s prostora bivše Jugoslavije ikada. Taj rekord je držao sve do januara 2011. godine, kada je Edin Džeko iz VfL Volfsburga prešao u Mančester Siti za 32 miliona eura. Baljić je s Realom u sezoni 1999/2000. osvojio Ligu prvaka i tako ispunio svoj dječački san. Međutim, povrede su ga spriječile da napravi više u Realu. Naredne dvije sezone proveo je na posudbama, prvu 2000/2001. u Fenerbahčeu s kojim je osvojio tursku Super Ligu, te sezonu 2001/2002. u Rajo Valjekanu, gdje se pridružio svojim sunarodnjacima Elviru Boliću i Emiru Granovu. U ljeto 2002. godine vratio se u Tursku, odnosno u Galatasaraj, gdje je ostao sve do 2004. godine, kada je prešao u Konjaspor. Godine 2005., potpisao je za Ankaragucu, a sredinom 2006. za Istanbulspor, gdje je ostao sve do kraja svoje fudbalske karijere, odnosno do 2008. godine. Pomoćnik selektora Sušića Za bosanskohercegovačku fudbalsku reprezentaciju Baljić je debitovao 24. aprila 1996. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Albanije. Svoj prvi gol u dresu reprezentacije postigao je 18. avgusta 1998. godine na Koševu protiv Farskih Ostrva. Jedini je igrač koji je u jednoj utakmici za bosanskohercegovačku fudbalsku reprezentaciju postigao četiri gola. Bilo je to na utakmici protiv reprezentacije Estonije, nekoliko sedmica nakon što je potpisao ugovor s Real Madridom. Posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je 30. marta 2005. godine na kvalifikacionoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2006. godine protiv reprezentacije Litvanije. Za reprezentaciju BiH odigrao je 38 utakmica s postignutih 14 golova. U februaru 2010. godine, tadašnji selektor bosanskohercegovačke fudbalske reprezentacije Safet Sušić izabrao ga je za svog pomoćnika. Elvir Baljić se okušao i u muzici, 2005. godine snimio je album "Novi dan". Kako sam kaže, album je "snimio za svoju dušu", jer je od djetinjstva maštao da postane pjevač.

Vasko de Gama . Wikipedia.org Vasko de Gama . Wikipedia.org

Portugalski moreplovac Vasko de Gama isplovio da traži morski put u Indiju 1497. - Portugalski moreplovac Vasko de Gama (Vasco) isplovio iz Lisabona, predvodeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. U ekspedicija je krenuo s četiri broda – “Sao Gabriel”, “Sao Rafael”, “Berrio” i jedan teretni brod nepoznatog imena. 1621. - Rođen Žan de Lafonten (Jean de La Fontaine), francuski književnik, najbolji evropski basnopisac. Iako je više pisao poeziju, najpoznatiji je po svojim basnama, kratkim pričama u kojima su glavni likovi uglavnom životinje s ljudskim osobinama. Lafontenove basne nisu bile namijenjene samo djeci, nego i odraslima, jer su nosile pouke po kojima je ovaj mudri pisac ostao prepoznatljiv i danas. Neke od njegovih mudrosti su: „Laskanje je lažni novac kome kurs raste s našom sujetom“, „Mnogo je bolje biti sam nego s budalama“, „Ništa nije tako opasno kao prijatelj neznalica; više bi vrijedio pametan neprijatelj“, „Ništa ne pomaže što trčimo, treba krenuti na vrijeme“, „Sreća nam prodaje ono što mislimo da nam daje“... 1809. - Ljudevit Gaj, hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar i književnik, rođen je na današnji dan. Gaj je centralna osoba Ilirskog pokreta koji je imao važnu ulogu u hrvatskom narodnom preporodu. Njegove književne, upravo pjesničke sposobnosti bile su izrazite. Budnica "Još Horvatska ni propala", napisana 1833. godine, bila je najpopularnija pjesma u ono doba. 1818. - Rođen Ivan Franjo Jukić, bosanski franjevac, književnik i prosvjetitelj. Bio je pokretač jedne od prvih svjetovnih škola u Bosni 1849. godine. Istovremeno, Jukić slovi i kao pokretač i urednik prvog književnog časopisa u Bosni "Bosanski prijatelj". Njegovo djelo "Zemljopis i poviestnica Bosne" dugo je smatrano najznačajnijim za pručavanje historije i geografskih odlika zemlje Bosne. Zagovarao je kulturne i lične slobode, slobodu štampe i svjetovno školstvo. Pisao je i pod pseudonimom Slavoljub Bošnjak, čime je isticao svoju bezgraničnu ljubav prema Bosni. 1819. - Vatroslav Lisinski, hrvatski kompozitor, utemeljitelj moderne hrvatske opere, solo pjesme, horske i orkestarske muzike, rođen je na današnji dan. Autor je prvih dviju hrvatskih opera: “Ljubav i zloba” i “Porin”. Komponovao je ukupno 145 pjesama u jedanaest godina kompozitorske djelatnosti. Lisinski je bio najdarovitiji i najznačajniji kompozitor tzv. ilirskog perioda, tj. hrvatskog ranog muzičkog romantizma. 1822. - Engleski pisac Persi Biš Šeli (Percy Bysshe Shelley), jedan od najboljih liričara engleskog jezika, utopio se u moru kod italijanskog grada Livorno. U poemi "Kraljica Mob" izrazio je revolucionarno osjećanje "protiv kraljeva, svećenika i političara", a u "Pobuni islama" nadu u bolju budućnost ljudskog roda. Ostala djela: pjesničke drame "Čenči", "Oslobođeni Prometej", lirske pjesme "Ševa", "Oblak", "Oda zapadnom vjetru", esej "Odbrana poezija". 1838. - Rođen njemački konstruktor i general grof Ferdinand fon Cepelin (Zeppelin), koji je 1900. konsturisao veliku zračnu lađu - dirižabl, nazvanu prema njemu "cepelin". Njegova letjelica, duga 248 metara, bila je lakša od zraka, s velikim balonom profiliranog vretenastog oblika i motornim pogonom.

Džon Dejvidson Rokfeler . Cmjp.rs Džon Dejvidson Rokfeler . Cmjp.rs

Rođen Džon Dejvidson Rokfeler, prvi milijarder na svijetu 1839. - Džon Dejvidson Rokfeler (John Davidson Rockefeller), američki industrijalac, naftni magnat i filantrop, rođen je na današnji dan. Bio je najbogatiji čovjek na svijetu i prvi Amerikanac s bogatstvom procijenjenim na više od milijardu dolara. Zbog toga je ime Rokfeler postalo, a i danas je, sinonim za milijardera. Rokfeler je osnovao naftni gigant „Standard Oil Company“ 1870. godine, koji je vodio do 1897., a posljednjih godina 19. vijeka počeo je poslovati i s rudama željeza i njihovim transportom. Svoje bogatstvo Rokfeler je trošio uglavnom na stvaranje fondacija koje su imale veliki utjecaj na medicinu, obrazovanje i naučna istraživanja. Osnovao je Univerzitet u Čikagu, Univerzitet „Rockefeller“ u Njujorku, te finansirao osnivanje Filipinskog univerziteta. Umro je od ateroskleroze dva mjeseca prije svog 98. rođendana, 23. maja 1937., u svojoj kući u Ormond Biču na Floridi. Prema procjeni časopisa „Forbes“ iz 2007. godine, ekvivalent njegovog bogatstva u trenutku smrti bio je 663,4 milijarde dolara. 1885. - Njemački filozof Ernst Bloh (Bloch), jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Vircburgu, a univerzitetsku karijeru je počeo 1918. u Lajpcigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. izbjegao je iz Njemačke i u emigraciji u Švajcarskoj, potom u SAD, bio jedan od najistaknutijih antifašista. Predavao je filozofiju na Univerzitetu u Lajpcigu od 1948. do 1957., kad su mu vlasti Istočne Njemačke zabranile rad zbog toga što je kritikovao razvoj marksističke misli u toj zemlji, čime je navukao na sebe gnjev najviših komunističkih funkcionera. Poslije prelaska u Zapadnu Njemačku, od 1961. do smrti, 1977., bio je profesor na Univerzitetu u Tibingenu. Djela: "Duh utopije", "Tomas Mincer kao teolog revolucije", "Tragovi", "Nasljeđe ovog vremena", "Sloboda i poredak", "Subjekt-objekt" , "Princip nade" , "Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo", "Tibingenski uvod u filozofiju". 1894. - Rođen ruski fizičar Pjotr Leonidovič Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. Od 1921. do 1934. je radio u Velikoj Britaniji, a po povratku je rukovodio Institutom Akademije nauka SSSR za fiziku. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja, koja nosi njegovo ime, radio na fizici niskih temperatura, unaprijedio hidrodinamiku, posebno u oblasti termičkih pojava u tankim slojevima tečnosti.

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