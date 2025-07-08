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PORUKA ZVIZDIĆU

Emrić traži više obzira: Ne zakazujte sjednice tokom obilježavanja godišnjice genocida

Obavijestio je predsjedavajućeg Doma Denisa Zvizdića da neće prisustvovati 30. sjednici zakazanoj za 9. juli 2025. godine

Jasmin Emrić. NES

M. Až.

8.7.2025

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić obavijestio je predsjedavajućeg Doma Denisa Zvizdića da neće prisustvovati 30. sjednici zakazanoj za 9. juli 2025. godine, budući da će tog dana učestvovati u Maršu mira, u sklopu programa obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima iz "Sigurne zone UN-a" Srebrenica.

Emrićevo pismo. Politički.ba

U pismu koje je uputio Zvizdiću, Emrić je naveo da je spriječen prisustvovati sjednici u skladu sa članom 7. stav (4) Poslovnika Predstavničkog doma.

- Razlog odsustva je sudjelovanje u Maršu mira Programa obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima ‘Sigurne zone UN-a’ Srebrenica, a što sam planirao i prijavio ranije nego što ste sazvali navedenu sjednicu Predstavničkog doma - istakao je Emrić.

Pozvao je Zvizdića i rukovodstvo Doma da ubuduće povedu računa o terminima zakazivanja sjednica i drugih parlamentarnih aktivnosti, kako ne bi dolazilo do preklapanja sa programima obilježavanja 11. jula – Dana sjećanja na žrtve genocida.

- Molim Vas da ubuduće vodite računa, te da se ne zakazuju parlamentarne aktivnosti u periodu Programa obilježavanja 11. jula 1995. godine – godišnjice genocida nad Bošnjacima ‘Sigurne zone UN-a’ Srebrenica - poručio je Emrić, prenosi Politički.ba.

# DENIS ZVIZDIĆ
# JASMIN EMRIĆ
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