Bogunić o tretmanu Dodika: Prije mjesec sam saznao za pregovore, VSTV će ispitati rad svih u predmetu

Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Sanin Bogunić obratio se javnosti nakon što su se pojavile informacije o navodnim pregovorima Milorada Dodika sa Tužilaštvom BiH i Sudom BiH, koji su na kraju rezultovali ukidanjem pritvora.

Na pitanje novinara da li je neko iz pravosuđa, uključujući njega lično, bio upoznat s tim pregovorima, kako je moguće da je ročište bilo zatvoreno za javnost i da su mediji o svemu saznali tek navečer putem zajedničkog saopćenja Suda i Tužilaštva BiH, Bogunić je kazao:

"Nije ovo prvi put da imamo zajednička saopćenja pravosudnih institucija. U prošlosti su se takve stvari već dešavale. Sa aspekta krivičnog prava, pohvalno je da se osoba koja je bila optužena i u bijegu preda pravosudnim institucijama BiH."

Dodao je da nije ovlašten govoriti o detaljima Dodikove predaje i da se, kao predsjednik VSTV-a, ne miješa u operativni rad sudova i tužilaštava.

"Možda prije mjesec sam dobio informaciju da postoji mogućnost da će gospodin Dodik biti priveden, odnosno da se pregovara o njegovoj predaji. Međutim, nisam imao detalje – kako će doći, pod kojim uslovima, niti kako će ročište biti organizovano", rekao je Bogunić.

Istakao je da nije neuobičajeno da tužilaštvo pregovara o modalitetima predaje optuženih osoba, posebno kada je riječ o osobama koje se do tada nisu odazivale pozivima pravosuđa.

"Petnaest godina sam bio tužilac, i to je sasvim uobičajena praksa. Tužilaštvo je operativni organ koji samostalno odlučuje o tim stvarima. Oni preuzimaju odgovornost i vode cijeli proces", objasnio je.

Bogunić je naveo i da je još u februaru, kada je kriza oko ovog slučaja počela, bio informisan od glavne tužiteljice i njenog zamjenika, te da je održan i jedan zajednički sastanak sa predsjednicom Suda BiH.

"VSTV je potpuno nezavisan u svom radu i svakako ćemo ispitati zakonitost postupanja svih tužilaca i sudija, odnosno rukovodilaca u ovom predmetu. U to niko ne treba sumnjati. Na prvi pogled, sve što je do sada urađeno ne ostavlja utisak da je prekršen Zakon o krivičnom postupku", poručio je Bogunić.

Ovaj istup dolazi u trenutku kada javnost zahtijeva odgovore o tome da li je u slučaju Milorada Dodika pravda selektivna i da li su institucije podlegle političkom pritisku.