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ZVANIČNA POSJETA

Konaković s visokim zvaničnikom State Departmenta: Važne poruke iz Sarajeva

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dino Konaković, dočekao je Brendana Hanrahana, višeg zvaničnika Biroa za evropska i evroazijska pitanja

Konaković s Hanrahanom. MVP

D. H.

10.7.2025

Hanrahan je najavio da će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, naglasivši da se radi o "ključnom trenutku za zapadni Balkan".

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dino Konaković, dočekao je Brendana Hanrahana, višeg zvaničnika Biroa za evropska i evroazijska pitanja pri američkom State Departmentu, tokom njegove zvanične posjete našoj zemlji.

"U vremenu obilježenom važnim godišnjicama, sjećanjem na žrtve genocida u Srebrenici iz 1995. godine, 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i ključnim odlukama koje se odnose na budućnost Zapadnog Balkana, ponovno potvrđujemo našu zajedničku posvećenost miru, stabilnosti, pravdi, razvoju, saradnji i zajedničkom prosperitetu, zajedno s našim prijateljima i partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država", naveli su iz MVP BiH.

Podsjećamo, Hanrahan je najavio da će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, naglasivši da se radi o "ključnom trenutku za zapadni Balkan".

"Putujem u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo nakon produktivnih razgovora u Dejtonu i Vašingtonu. Radi se o važnoj godišnjici i prelomnom trenutku za zapadni Balkan. Radujem se jačanju veza između SAD-a i zemalja u regionu“, objavio je Hanrahan ranije na platformi X.

# MVP BIH
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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