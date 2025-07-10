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OBILJEŽAVANJE GENOCIDA

Aragči: Iran će uvijek biti uz potlačene, bilo u BiH ili u Palestini

Da je svijet zaista naučio iz lekcije Srebrenice, ne bismo svjedočili još jednom genocidu nad muslimanima

Aragči: 11. juli dan srama za one koji su učestvovali ili šutjeli na masakr. AP

A. H. K.

10.7.2025


Ministar vanjskih poslova Irana Sajed Abas Aragči (Seyed Abbas Araghchi) oglasio se povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici te je poslao poruku u ime vlasti u ovoj zemlji.

U saopćenju za javnost, šef iranske diplomatije je naveo kako je 11. juli dan srama za one koji su učestvovali ili šutjeli na masakr hiljade nevinih muslimana u Srebrenici.

- Prošle godine, UN je glasao za proglašenje 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. To je dan srama za one koji su bili saučesnici ili su šutjeli dok su hiljade nevinih muslimana masakrirane. Na 30. godišnjicu ovog teškog zvjerstva, Iran odaje počast nevinim mučenicima i izražava solidarnost s preživjelima i njihovim porodicama. Da je svijet zaista naučio iz lekcije Srebrenice, ne bismo svjedočili još jednom genocidu nad muslimanima, ovaj put u Gazi. Iran će uvijek stajati uz potlačene, bilo u Bosni i Hercegovini ili u Palestini - rekao je šef iranske diplomatije.

# GENOCID
# IRAN
# SREBRENICA
# BIH
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