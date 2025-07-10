Aragči: Iran će uvijek biti uz potlačene, bilo u BiH ili u Palestini

U saopćenju za javnost, šef iranske diplomatije je naveo kako je 11. juli dan srama za one koji su učestvovali ili šutjeli na masakr hiljade nevinih muslimana u Srebrenici.

- Prošle godine, UN je glasao za proglašenje 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. To je dan srama za one koji su bili saučesnici ili su šutjeli dok su hiljade nevinih muslimana masakrirane. Na 30. godišnjicu ovog teškog zvjerstva, Iran odaje počast nevinim mučenicima i izražava solidarnost s preživjelima i njihovim porodicama. Da je svijet zaista naučio iz lekcije Srebrenice, ne bismo svjedočili još jednom genocidu nad muslimanima, ovaj put u Gazi. Iran će uvijek stajati uz potlačene, bilo u Bosni i Hercegovini ili u Palestini - rekao je šef iranske diplomatije.