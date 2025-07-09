Bizarne tvrdnje Blagojevića: "Iran u BiH gradi novi Hezbolah"

Rod Blagojević, bivši guverner savezne države Illinois je za Washington Times pisao o Iranu i vezama ove zemlje s Bosnom i Hercegovinom, pri tome tvrdivši da ova država u BiH "gradi novi Hezbolah."

- Iran nije samo na Bliskom istoku, on je u Evropi, na Balkanu. Iran je u Federaciji BiH, gdje su izgradili bazu operacija po uzoru na Hezbolah u Libanu - napisao je na početku svog teksta Blagojević.

Dalje u tekstu Blagojević tvrdi da je Iran "pomagao Bošnjacima u ratu da izgrade evropsku kopiju Hezbolaha."

Bivši osuđenik za korupciju, kojeg je pomilovao američki predsjednik Donald Tramp (Trump), dalje tvrdi kako bi se Iran mogao aktivirati u BiH.

- Nakon nedavnog poraza Hezbollaha u Libanu, Hamasa u Gazi i Assadovog režima u Siriji, Iran bi sada mogao gledati na Bosnu i Hercegovinu kao novu lokaciju za uspostavljanje svoje glavne baze za izvoz terorizma, zamjenjujući Liban - napisao je.

Kao "dokaz" za ove tvrdnje, Blagojević je naveo sastanak između ministra odbrane BiH Zukana Heleza i nerezidentnog vojnog izaslanika Islamske Republike Iran brigadira Mahmouda Mohaghagha Poura.

- Vjerovatnoća da se to dogodi je toliko stvarna da su prošlog mjeseca američki državni sekretar Marko Rubijo (Marco Rubio) i sekretar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poslali pismo ministru odbrane Bosne i Hercegovine u kojem prijete sankcijama i suspenzijom svih programa vojne saradnje ukoliko SAD otkriju da BiH sprovodi vojnu saradnju s Iranom - napisao je Blagojević.

Ovdje vrijedi istaći da je Helez, nakon ovog pisma, rekao da je bila riječ samo o sastanku te da nije bilo dogovora o vojnoj saradnji između BiH i Irana, što Blagojević, naravno, nije naveo u svom tekstu.

- Više od 30 godina nakon rata u Bosni 1990-ih, iranski utjecaj u BiH ostaje ukorijenjen. Maskira se kroz aktivnosti nevladinih organizacija, USAID-a i suptilne političke saveze. I dok se ljevičarski graditelji nacija sa Zapada hvale podrškom multietničkom upravljanju u BiH, stvarnost je daleko zabrinjavajuća. Bošnjački politički lideri sarađuju s iranskim vojnim zvaničnicima i javno izražavaju podršku Hamasu. Bošnjaci u BiH često organizuju skupove podrške Hamasu, a ove sedmice su organizovali proteste osuđujući preventivni napad Izraela i SAD na iranska nuklearna postrojenja - tvrdi Blagojević.

Na kraju, Blagojević tvrdi, pozivajući se na svoje "konstrukcije" iz teksta, da "Americi trebaju novi saveznici na Balkanu."

- Nacionalni interes Amerike biće mnogo bolje zaštićen kada se napusti neuspješna politika popuštanja Iranu, koju su vodili Biden, Obama i Clinton, i zamijeni novim strateškim partnerstvom sa srpskim narodom na Balkanu. Partnerstvom koje bi bilo ukorijenjeno u zajedničkim judeo-kršćanskim vrijednostima i zajedničkim interesima koji čine temelj neraskidivog savezništva Amerike s Izraelom - piše on.