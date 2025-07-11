Poruke iz Gračanice: Mi zaboraviti ne smijemo, da se nikome Srebrenica ne ponovi

Više stotina žena u bijelom, ali i muškaraca, tačno u 11:07 sati, sa zvukom sirene koja je simbolično označila 11. juli 1995. godine – dan kada je počeo lov na nedužne ljude i počinjen presuđeni genocid u Srebrenici, kako pred Međunarodnim sudom tako i Sudom BiH – krenulo je od Sahat-kule glavnom ulicom Alije Izetbegovića prema Medresi Osman-kapetana Gradaščevića. Tamo su, vlastitim tijelima, formirali cvijet „Sjećanje Srebrenica“ i proučili dovu za ubijene hiljade ljudi.

Na tom mjestu, u prostorijama Medrese, 2010. godine izrađen je prvi cvijet Srebrenice, rukama vrijednih članica udruženja „Gračaničko keranje“. Kolona se potom uputila u Park žrtava genocida u Srebrenici, gdje su položene svijeće, a s tog mjesta poslane su snažne poruke da genocid i stradanje nevinih ljudi – dječaka, žena i djece – ne smijemo i nećemo zaboraviti, zarad budućih generacija.

U Gradskoj galeriji BKC-a, gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo otvorio je izložbu „Genocid u Srebrenici“ autora mr. Edina Šakovića. U velikoj sali BKC-a izveden je i prigodan program „Srebrenica Memento“ u organizaciji BZK, u kojem su nastupili hor „El-Emin“ iz Škahovice, djevojčica Mehrija Nurić iz Sokola i profesor Nijaz Omerović, koji je recitovao pjesme posvećene Srebrenici.