Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH: Konaković donatorska sredstva raspoređivao na plate, najam i nabavku vozila

Ministarstvo vanjskih poslova BiH uplate donatorskih sredstava nije izvršavalo na način predviđen zakonskim propisima, navedeno je u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2024. godinu. U izvještaju za prošlu godinu navedeno je da je Ministarstvo, kojim rukovodi Elmedin Konaković, lani iskazalo prihod od donacija od 175.726 KM, a riječ je o donaciji koja je evidentirana u Ambasadi BiH u Kuvajtu na osnovu pologa novčanih sredstava na račun Ambasade. "Ovaj način prijema novčane donacije nije u skladu sa propisima kojim su regulisani prijem i realizacija tekuće podrške u novčanom obliku", navodi se u izvještaju koji je objavljen na stranici Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Faksimil dijela izvještaja: Uplata donatorskih sredstava nije izvršena na način predviđen zakonskim propisima . Avaz Faksimil dijela izvještaja: Uplata donatorskih sredstava nije izvršena na način predviđen zakonskim propisima . Avaz

Ambasada BiH u Kuvajtu je dopisom informisala Ministarstvo inostranih poslova da je 20. februara 2024. godine na redovan račun ambasade položen iznos od 30.000 kuvajtskih dinara /90.195 eura/ po kursu na dan uplate. U dopisu je navedeno da je ta sredstva Ministarstvo inostranih poslova Kuvajta samoinicijativno namijenilo za podršku rada ambasade, uz prijedlog da se sredstva ne povlače sa računa ambasade i da se troše uobičajenom procedurom prema finansijskom planu i budžetu. Iz sjedišta Ministarstva su obavijestili ambasadu da je potrebno da, s ciljem poštovanja propisanih procedura o prijemu novčanih donacija, donirana sredstva uplati na ranije otvoreni donatorski račun, kao i da dostavi važeću dokumentaciju na osnovu koje je izvršena uplata navedenih sredstava te da dostavi dokument iz kojeg je jasno vidljiva namjena primljenih sredstava. Transfer u iznosu od 30.000 kuvajtskih dinara sa tekućeg računa ambasade na donatorski račun izvršen je 13. marta 2024. godine, pojašnjeno je u izvještaju, prenosi Srna. Izdaci iz donatorskih sredstava u iznosu od 168.644 KM su realizovani nakon otvaranja programa posebnih namjena na osnovu zahtjeva Ministarstva upućenog Ministarstvu finansija i trezora BiH u oktobru prošle godine, a s obzirom na to da nije dostavljen dokument donatora o namjeni sredstava, Ministarstvo je samo odredilo namjenu i raspored donatorskih sredstava. Nakon što je Ambasada, krajem novembra prošle godine, informisala Ministarstvo o nedovoljnim sredstvima za rad, proslijeđen je nalog da se sredstva prenesu sa donatorskog na redovan račun i realizuju u skladu sa dostavljenim planom rashoda Ambasade.

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