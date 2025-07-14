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JEDINSTVEN SISTEM

Skupština KS sutra o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Djevojačke vode"

Ukupna površina prostornog obuhvata zona sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 286.408 m2

Skupština Kantona Sarajevo. Fena

FENA

14.7.2025

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo sutra će na sjednici razmatrati Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“, a elaborat zaštite izvorišta dostavila je Općina Novi Grad Sarajevo.

Prema tom elaboratu, izvorište vode za piće “Djevojačke vode” nalazi se na području općine Novi Grad Sarajevo (većim dijelom) i na području općine Ilidža. Ukupna površina prostornog obuhvata zona sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 286.408 m2.

Izvorište podrazumijeva izvorišta podzemne vode u kraškim akviferima Zaklopiti do, Djevojačke vode, Demin do (teritorija Općine Novi Grad Sarajevo) i Lovačka kuća (teritorija Općine Ilidža), a koja čine jedinstven sistem vodosnabdijevanja.

Sanitarna zaštita Izvorišta

Po Zakonu o vodama propisano je da područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

S obzirom da odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području grada i vangradskih općina donosi Skupština, stoga je pripremljen Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Djevojačke vode“.

Operator, KJKP Vodovod i kanalizacija, dužan je, pored ostalog, da na adekvatan način obilježi Jedinstvenu zonu sanitarne zaštite Izvorišta.

Prijedlog Zakona

Pred zastupnicima će sutra naći i Nacrt Zakona o sportu ali i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kao i Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju po skraćenom postupku, te Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2025. godinu.

Bit će razmatran i Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja kao što je Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2023.godine, sa osvrtom na problematiku osiguranja alternativnog smještaja - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

# OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
# OPĆINA ILIDŽA
# SKUPŠTINA KS
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