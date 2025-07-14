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BROJNE SUMNJIVOSTI

Revizija razotkriva haos u Ministarstvu vanjskih poslova: Sredstva netransparentna, vozila neregistrovana, ugovori van zakona

Revizija otkrila niz sistemskih propusta u Ministarstvu vanjskih poslova BiH – od neregularnog trošenja sredstava i zloupotreba službenih vozila

Elmedin Konaković - Avaz
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Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

14.7.2025

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je krajem juna finansijski izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2024. godinu, koji otkriva čitav niz sistemskih slabosti, proceduralnih propusta i ponavljajućih nepravilnosti – od neregularnog zapošljavanja do neusklađenih budžetskih stavki i sumnjivih ugovora.

Revizori su Ministarstvu dali mišljenje s rezervom, što znači da postoje ozbiljni razlozi za sumnju u istinitost i tačnost finansijskog poslovanja.

„Nismo u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva s obzirom na to da popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u Glavnoj knjizi.“ (str. 2)

Donacije, prihodi, rashodi – sve pod znakom pitanja

Revizori su upozorili i na nezakonit način upravljanja donatorskim sredstvima:

„Uplata donatorskih sredstava nije izvršena na način predviđen zakonskim propisima.“ (str. 5)


Revizorski izvještaj. Screenshot

Konzularne takse, koje čine važan izvor prihoda u DKP mreži, također su predmet ozbiljnih nepravilnosti:

„Nisu uspostavljeni efikasan sistem i redovan transfer naplaćenih konzularnih taksi... Nije prezentovana evidencija o postupanju svakog pojedinačnog DKP-a.“ (str. 13)

Službena vozila bez evidencije

Uočene su i nepravilnosti u korištenju službenih vozila. Revizija je pokazala da Ministarstvo nije vodilo urednu evidenciju:

„Ministarstvo još uvijek nije osiguralo uredno i dosljedno vođenje svih evidencija o upotrebi vozila koje predstavljaju osnovu za praćenje i kontrolu troškova te potvrdu namjenskog korištenja vozila.“ (str. 12)

Dodatno, neka vozila nisu usklađena s pravilnicima, a Ministarstvo ni u 2024. nije donijelo interni akt o načinu vođenja evidencije.

Zapošljavanje mimo zakona

Jedan od najalarmantnijih segmenata izvještaja odnosi se na kadrovsku politiku. U Ministarstvu se zapošljavalo mimo zakonom predviđenih procedura, a ugovori o djelu su postali pravilo, umjesto izuzetak.

„Zaključivani su ugovori o djelu za poslove koji su stalnog karaktera.“

„Interni premještaji i unapređenja nisu bili u potpunosti transparentni.“ (str. 9)

Pored toga, ključno mjesto sekretara Ministarstva – koje je odgovorno za uspostavljanje finansijske kontrole – i dalje je upražnjeno.

Jedna od preporuka revizora, koja je istaknuta, je i to da Ministarstvo u procesu zapošljavanja treba da obezbijedi poštovanje principa transparentnosti.

Javne nabavke u sivoj zoni

U oblasti javnih nabavki, Ministarstvo je nastavilo praksu kršenja Zakona o javnim nabavkama. Ugovori su potpisivani sa zakašnjenjem, bez validnih osnova, a u nekim slučajevima – bez važećeg ugovora.

„Pojedine procedure nisu pokrenute pravovremeno... zbog čega su u periodu do izbora novog dobavljača vršene nabavke bez važećeg ugovora i mogućnosti provjere fakturisanih cijena.“ (str. 13)

Uočene nepravilnosti u radu Ministarstva. Faksimil

Nabavke u diplomatsko-konzularnim predstavništvima dodatno su se odvijale bez kontrole i mimo propisa.

38 preporuka – većina ponovljena

Ured za reviziju dao je ukupno 38 preporuka, od čega su čak 27 ponovljene iz prethodnih godina. Među njima su preporuke za evidentiranje nekretnina u vlasništvu BiH, uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrolu ugovora.

„Većina nedostataka i nepravilnosti se ponavlja već duži niz godina, a pokrenute aktivnosti u Ministarstvu još uvijek nisu rezultovale značajnijim poboljšanjima.“ (str. 17)

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, iako je zaduženo za vanjsku politiku države i rad diplomatsko-konzularne mreže, pokazuje ozbiljne unutrašnje slabosti. Revizija za 2024. godinu ne ostavlja mnogo prostora za relativizaciju: finansijski i upravljački sistem Ministarstva je zapušten, netransparentan i neefikasan.

Ako se uskoro ne sprovedu strukturne reforme i ne zaustavi praksa ignorisanja revizorskih preporuka, građani BiH će i dalje plaćati skupe greške onih koji bi trebali da predstavljaju zemlju – kako u Sarajevu, tako i širom svijeta.

# NAROD I PRAVDA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# AVAZ
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