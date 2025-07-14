Revizija razotkriva haos u Ministarstvu vanjskih poslova: Sredstva netransparentna, vozila neregistrovana, ugovori van zakona

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je krajem juna finansijski izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2024. godinu, koji otkriva čitav niz sistemskih slabosti, proceduralnih propusta i ponavljajućih nepravilnosti – od neregularnog zapošljavanja do neusklađenih budžetskih stavki i sumnjivih ugovora.
Revizori su Ministarstvu dali mišljenje s rezervom, što znači da postoje ozbiljni razlozi za sumnju u istinitost i tačnost finansijskog poslovanja.
„Nismo u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva s obzirom na to da popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u Glavnoj knjizi.“ (str. 2)
Donacije, prihodi, rashodi – sve pod znakom pitanja
Revizori su upozorili i na nezakonit način upravljanja donatorskim sredstvima:
„Uplata donatorskih sredstava nije izvršena na način predviđen zakonskim propisima.“ (str. 5)
Konzularne takse, koje čine važan izvor prihoda u DKP mreži, također su predmet ozbiljnih nepravilnosti:
„Nisu uspostavljeni efikasan sistem i redovan transfer naplaćenih konzularnih taksi... Nije prezentovana evidencija o postupanju svakog pojedinačnog DKP-a.“ (str. 13)
Službena vozila bez evidencije
Uočene su i nepravilnosti u korištenju službenih vozila. Revizija je pokazala da Ministarstvo nije vodilo urednu evidenciju:
„Ministarstvo još uvijek nije osiguralo uredno i dosljedno vođenje svih evidencija o upotrebi vozila koje predstavljaju osnovu za praćenje i kontrolu troškova te potvrdu namjenskog korištenja vozila.“ (str. 12)
Dodatno, neka vozila nisu usklađena s pravilnicima, a Ministarstvo ni u 2024. nije donijelo interni akt o načinu vođenja evidencije.
Zapošljavanje mimo zakona
Jedan od najalarmantnijih segmenata izvještaja odnosi se na kadrovsku politiku. U Ministarstvu se zapošljavalo mimo zakonom predviđenih procedura, a ugovori o djelu su postali pravilo, umjesto izuzetak.
„Zaključivani su ugovori o djelu za poslove koji su stalnog karaktera.“
„Interni premještaji i unapređenja nisu bili u potpunosti transparentni.“ (str. 9)
Pored toga, ključno mjesto sekretara Ministarstva – koje je odgovorno za uspostavljanje finansijske kontrole – i dalje je upražnjeno.
Jedna od preporuka revizora, koja je istaknuta, je i to da Ministarstvo u procesu zapošljavanja treba da obezbijedi poštovanje principa transparentnosti.
Javne nabavke u sivoj zoni
U oblasti javnih nabavki, Ministarstvo je nastavilo praksu kršenja Zakona o javnim nabavkama. Ugovori su potpisivani sa zakašnjenjem, bez validnih osnova, a u nekim slučajevima – bez važećeg ugovora.
„Pojedine procedure nisu pokrenute pravovremeno... zbog čega su u periodu do izbora novog dobavljača vršene nabavke bez važećeg ugovora i mogućnosti provjere fakturisanih cijena.“ (str. 13)
Nabavke u diplomatsko-konzularnim predstavništvima dodatno su se odvijale bez kontrole i mimo propisa.
38 preporuka – većina ponovljena
Ured za reviziju dao je ukupno 38 preporuka, od čega su čak 27 ponovljene iz prethodnih godina. Među njima su preporuke za evidentiranje nekretnina u vlasništvu BiH, uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrolu ugovora.
„Većina nedostataka i nepravilnosti se ponavlja već duži niz godina, a pokrenute aktivnosti u Ministarstvu još uvijek nisu rezultovale značajnijim poboljšanjima.“ (str. 17)
Ministarstvo vanjskih poslova BiH, iako je zaduženo za vanjsku politiku države i rad diplomatsko-konzularne mreže, pokazuje ozbiljne unutrašnje slabosti. Revizija za 2024. godinu ne ostavlja mnogo prostora za relativizaciju: finansijski i upravljački sistem Ministarstva je zapušten, netransparentan i neefikasan.
Ako se uskoro ne sprovedu strukturne reforme i ne zaustavi praksa ignorisanja revizorskih preporuka, građani BiH će i dalje plaćati skupe greške onih koji bi trebali da predstavljaju zemlju – kako u Sarajevu, tako i širom svijeta.