Revizija razotkriva haos u Ministarstvu vanjskih poslova: Sredstva netransparentna, vozila neregistrovana, ugovori van zakona

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je krajem juna finansijski izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2024. godinu, koji otkriva čitav niz sistemskih slabosti, proceduralnih propusta i ponavljajućih nepravilnosti – od neregularnog zapošljavanja do neusklađenih budžetskih stavki i sumnjivih ugovora. Revizori su Ministarstvu dali mišljenje s rezervom, što znači da postoje ozbiljni razlozi za sumnju u istinitost i tačnost finansijskog poslovanja. „Nismo u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva s obzirom na to da popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u Glavnoj knjizi.“ (str. 2) Donacije, prihodi, rashodi – sve pod znakom pitanja Revizori su upozorili i na nezakonit način upravljanja donatorskim sredstvima: „Uplata donatorskih sredstava nije izvršena na način predviđen zakonskim propisima.“ (str. 5)



Revizorski izvještaj . Screenshot Revizorski izvještaj . Screenshot

Konzularne takse, koje čine važan izvor prihoda u DKP mreži, također su predmet ozbiljnih nepravilnosti: „Nisu uspostavljeni efikasan sistem i redovan transfer naplaćenih konzularnih taksi... Nije prezentovana evidencija o postupanju svakog pojedinačnog DKP-a.“ (str. 13) Službena vozila bez evidencije Uočene su i nepravilnosti u korištenju službenih vozila. Revizija je pokazala da Ministarstvo nije vodilo urednu evidenciju: „Ministarstvo još uvijek nije osiguralo uredno i dosljedno vođenje svih evidencija o upotrebi vozila koje predstavljaju osnovu za praćenje i kontrolu troškova te potvrdu namjenskog korištenja vozila.“ (str. 12) Dodatno, neka vozila nisu usklađena s pravilnicima, a Ministarstvo ni u 2024. nije donijelo interni akt o načinu vođenja evidencije. Zapošljavanje mimo zakona Jedan od najalarmantnijih segmenata izvještaja odnosi se na kadrovsku politiku. U Ministarstvu se zapošljavalo mimo zakonom predviđenih procedura, a ugovori o djelu su postali pravilo, umjesto izuzetak. „Zaključivani su ugovori o djelu za poslove koji su stalnog karaktera.“ „Interni premještaji i unapređenja nisu bili u potpunosti transparentni.“ (str. 9) Pored toga, ključno mjesto sekretara Ministarstva – koje je odgovorno za uspostavljanje finansijske kontrole – i dalje je upražnjeno. Jedna od preporuka revizora, koja je istaknuta, je i to da Ministarstvo u procesu zapošljavanja treba da obezbijedi poštovanje principa transparentnosti. Javne nabavke u sivoj zoni U oblasti javnih nabavki, Ministarstvo je nastavilo praksu kršenja Zakona o javnim nabavkama. Ugovori su potpisivani sa zakašnjenjem, bez validnih osnova, a u nekim slučajevima – bez važećeg ugovora. „Pojedine procedure nisu pokrenute pravovremeno... zbog čega su u periodu do izbora novog dobavljača vršene nabavke bez važećeg ugovora i mogućnosti provjere fakturisanih cijena.“ (str. 13)

Uočene nepravilnosti u radu Ministarstva . Faksimil Uočene nepravilnosti u radu Ministarstva . Faksimil