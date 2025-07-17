Upravni odbor donio odluku: Alen Pilav predložen za direktora KCUS-a, ovo je njegova biografija

Upravni odbor KCUS-a odlučio je na današnjoj sjednici da za direktora ove zdravstvene ustanove predloži dr. Alena Pilava, saznaje portal "Avaza". Ovaj prijedlog će biti upućen ministru zdravstva FBiH Nediljku Rimcu na potvrđivanje.

Inače, Rimac nije htio dati saglasnost za imenovanje prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića na imenovanje pod obrazloženjem da ne ispunjava sve uslove iz konkursa.

Nakon toga je postignut politički dogovor da ova pozicija pripadne SDP-u, a to mjesto će popuniti Alen Pilav. Alen Pilav je već obnašao poziciju vršioca dužnosti direktora nakon što je Sebija Izetbegović otišla iz ove zdravstvene ustanove.

Dr. Alen Pilav je doktor medicinskih nauka i priznati stručnjak iz oblasti torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992., kada je kao apsolvent na Ortopedskoj klinici KCUS-a pomagao u zbrinjavanju ranjenika u opkoljenom gradu.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine.

Ranije je bio član Upravnog odbora JU Dom zdravlja KS, član UO ZZO KS i Upravnog vijeća ZZJZ FBiH.

