Bošnjak: Osigurati uvjete za nesmetan rad operativnih struktura

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak posjetila je Centar Oblasne kontrole leta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) u Sarajevu, gdje se upoznala s radom Agencije, aktuelnim operativnim izazovima te razgovarala s rukovodstvom i zaposlenima o prioritetima u oblasti kontrole zračnog saobraćaja.

Ministrica Bošnjak izrazila je zadovoljstvo viđenim tokom posjete te posebno naglasila važnost osiguravanja uslova za nesmetan i siguran rad svih operativnih struktura Agencije. Istakla je i značaj kontinuirane podrške profesionalcima koji svakodnevno rade u zahtjevnim operativnim uslovima, uključujući i kontrolore zračnog saobraćaja koji se suočavaju s visokim nivoom odgovornosti i stresa.

Ministrica je naglasila da je "osiguranje finansijske održivosti Agencije ključno za očuvanje sigurnosti zračnog prostora BiH".

- Uprkos izazovima s kojima se Agencija suočava, BHANSA nastavlja postavljati visoke standarde stručnosti i profesionalizma u svim segmentima svog rada. Posebno me impresionirao veliki broj žena zaposlenih u BHANSA-i, naročito onih koje rade kao kontrolorke letenja, obavljajući svakodnevno jedan od najzahtjevnijih i najodgovornijih poslova u sistemu zračne sigurnosti - rekla je Bošnjak, osvrnuvši se i na ljudski kapacitet Agencije.

Direktor BHANSA-e Davorin Primorac zahvalio se ministrici na posjeti i interesovanju za rad Agencije.

- Odluka o izmirenju duga u predmetu Viaduct i drugih uklonila je teret neizvjesnosti i omogućila BHANSA-i da zadrži fokus na svojoj osnovnoj misiji, očuvanju sigurnosti zračnog prostora. Posjeta ministrice Bošnjak dodatno je osnažila osjećaj institucionalne podrške, što naši zaposleni itekako cijene - rekao je Primorac.

Iz Agencije poručuju da je ovakva podrška važna za stabilnost i dugoročnu operativnu efikasnost, te da ohrabruje zaposlene da nastave s profesionalnim i predanim radom u jednoj od najodgovornijih javnih službi.