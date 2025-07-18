Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJEČ STRUKE

Prof. dr. Reuf Karabeg za „Avaz“: Pretjerano izlaganje suncu može dovesti do razvitka melanoma

On predstavlja jedan od najagresivnijih zloćudnih tumora u humanoj onkologiji, objašnjava

Oprezno na plaži. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

18.7.2025

Vrijeme je godišnjih odmora, uživanja na plaži, a mnogi se raduju sunčanju i tamnijem tenu. Međutim, prije nego se odlučite izložiti kožu jakom suncu prilikom čega se nerijetko dese i opekotine, važno je znati rizike kojima se, također, koža izlaže.

Otporan na liječenje

Najveći rizik je razvitak melanoma, priča dr. Reuf Karabeg za “Avaz”, koji predstavlja jedan od najagresivnijih zloćudnih tumora u humanoj onkologiji.

- Učestalost nastanka melanoma, kao i drugih kancera kože, povećava se izlaganjem ultravioletnom zračenju (sunčeve zrake, solarijum). Drugi bitan faktor nastanka je hronična iritacija (npr., grudnjakom i sl.). Rizik za razvoj melanoma je viši kod ljudi svjetlije puti i svjetlije boje kose i očiju, kao i kod osoba s više od 50 madeža na tijelu i osobito kod madeža neuobičajenog izgleda, a ne treba zaboraviti ni genetsku predispoziciju. Treba zaštititi djecu od opekotina, jer opekotine i preveliko izlaganje suncu u djetinjstvu mogu povećati sklonost melanomu – objasnio je dr. Karabeg.

Nažalost, veoma je otporan na liječenje. Pošto je hirurški zahvat jedini efikasan način liječenja ovog malignog oboljenja kože, prepoznavanje i rano liječenje atipičnih pigmentiranih madeža ili melanoma u što ranijoj fazi, bolesniku mogu spasiti život.

- Uprkos savremenim postignućima u tretmanu, prevencija i rano otkrivanje bolesti su od najvažnijeg značenja za prognozu bolesti pacijenta. Iako se samo 4,6 posto svih kancera kože svrstava u melanome, isti su odgovorni za više od 65 posto smrtnih ishoda kada govorimo o raku kože. Učestalost javljanja melanoma stalno raste posljednih godina, ali je istovremeno poraslo petogodišnje i desetogodišnje preživljavanje, što odražava poboljšanje dijagnostičkih metoda i načina liječenja. Podjednaka je učestalost kod muškaraca i žena, ekstremno je niska kod djece, a raste sa starenjem kod odraslih – kazao je dr. Karabeg.

Pojava novog pigmentisanog madeža treba uvijek da pobudi sumnju na melanom.

-

Karabeg: treba zaštititi djecu od opekotina. Avaz

Važno je obratiti pažnju na određene karakteristike, pa tako, kada gledamo boju madeža traže se nepravilne površine u boji puti, smeđe ili crne, s nijansama crvene, plave ili bijele boje, zatim tamnjenje pigmentisanih lezija i nastanak pigmentisanih satelita. Veličina madeža obično bude preko 10 milimetara ili se ubrzano povećava. Oblik bude nepravilnih ivica, uzdignut u odnosu na kožu ili izreckan. Jedan od važnih simptoma je svrbež ili zapaljenje s bolom i peckanjem, a najčešće se pojavljuju na leđima, donjim ekstremitetima i mjestu podložnom iritaciji ili povredi – opisao je dr. Karabeg.

Hirurško odstranjenje

Najveća zabluda je da se madeži ne smiju dirati ili hirurški odstraniti. Međutim, važi upravo suprotno - hirurško odstranjenje je najvažniji korak u otkrivanju i ranom liječenju melanoma.

- Kada se dobroćudni, ali sumnjivi, madež otkloni i kada patolog potvrdi na PH analizi da je dobroćudan, svaka opasnost po život pacijenta prestaje. Jer iz ničega se ne može desiti maligna transformacija. Suština je da ne smijemo dozvoliti da madež pred očima okoline i pacijenta, odnosno lako dostupan pogledu i pregledu ljekara dovede do smrtnog ishoda – poručio je dr. Karabeg.

Važno je znati da svaki novonastali madež treba smatrati sumnjivim dok se ne dokaže suprotno.

Modus življenja

Kako bi se zaštitili, najvažnije su preventivne mjere, a to je izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju, osobito u doba najjače insolacije između 11 i 17 sati, izbjegavanje ili nekorištenje solarijuma, korištenje sredstava za zaštitu od UVA i UVB zračenja, nošenje odjeće s fotozaštitom te mazanje kože zaštitnim faktorom većim od 30, zaštita očiju naočalama koje štite od UVA i UVB zraka i slično. To mora biti modus življenja svih ljudi.

# SUNCE
# MELANOM
# KOŽA
# OPEKOTINE
# REUF KARABEG
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.