Prof. dr. Reuf Karabeg za „Avaz“: Pretjerano izlaganje suncu može dovesti do razvitka melanoma

Vrijeme je godišnjih odmora, uživanja na plaži, a mnogi se raduju sunčanju i tamnijem tenu. Međutim, prije nego se odlučite izložiti kožu jakom suncu prilikom čega se nerijetko dese i opekotine, važno je znati rizike kojima se, također, koža izlaže.

Otporan na liječenje

Najveći rizik je razvitak melanoma, priča dr. Reuf Karabeg za “Avaz”, koji predstavlja jedan od najagresivnijih zloćudnih tumora u humanoj onkologiji.

- Učestalost nastanka melanoma, kao i drugih kancera kože, povećava se izlaganjem ultravioletnom zračenju (sunčeve zrake, solarijum). Drugi bitan faktor nastanka je hronična iritacija (npr., grudnjakom i sl.). Rizik za razvoj melanoma je viši kod ljudi svjetlije puti i svjetlije boje kose i očiju, kao i kod osoba s više od 50 madeža na tijelu i osobito kod madeža neuobičajenog izgleda, a ne treba zaboraviti ni genetsku predispoziciju. Treba zaštititi djecu od opekotina, jer opekotine i preveliko izlaganje suncu u djetinjstvu mogu povećati sklonost melanomu – objasnio je dr. Karabeg.

Nažalost, veoma je otporan na liječenje. Pošto je hirurški zahvat jedini efikasan način liječenja ovog malignog oboljenja kože, prepoznavanje i rano liječenje atipičnih pigmentiranih madeža ili melanoma u što ranijoj fazi, bolesniku mogu spasiti život.

- Uprkos savremenim postignućima u tretmanu, prevencija i rano otkrivanje bolesti su od najvažnijeg značenja za prognozu bolesti pacijenta. Iako se samo 4,6 posto svih kancera kože svrstava u melanome, isti su odgovorni za više od 65 posto smrtnih ishoda kada govorimo o raku kože. Učestalost javljanja melanoma stalno raste posljednih godina, ali je istovremeno poraslo petogodišnje i desetogodišnje preživljavanje, što odražava poboljšanje dijagnostičkih metoda i načina liječenja. Podjednaka je učestalost kod muškaraca i žena, ekstremno je niska kod djece, a raste sa starenjem kod odraslih – kazao je dr. Karabeg.

Pojava novog pigmentisanog madeža treba uvijek da pobudi sumnju na melanom.

