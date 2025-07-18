Šmit pogurao digitalizaciju izbora: Rezultati će biti dostavljeni CIK-u u 90 sekundi

Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, jučer je donio ključnu odluku kojom se omogućava finansiranje uvođenja naprednih tehnologija u izborni proces. Ova odluka uslijedila je nakon što je Centralna izborna komisija BiH u martu Parlamentarnoj skupštini dostavila završni izvještaj o provedenim pilot-projektima, zajedno sa studijom izvodljivosti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija.

Skeneri pokazali skoro savršenu efikasnost

Tokom Lokalnih izbora 2024. godine, skeneri za glasačke listiće testirani su na 145 biračkih mjesta u sedam izbornih jedinica. Rezultati su impresivni – tehnologija je radila bez problema na 143 mjesta, što predstavlja nevjerovatnih 98,62% uspješnosti.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta, rezultati su elektronski generisani, odmah ispisani i javno prikazani. Posmatrači, mediji i građani imali su pristup rezultatima u roku od samo 90 sekundi.

Brže, tačnije i sigurnije brojanje

Prosječno vrijeme potrebno za skeniranje jednog glasačkog listića iznosilo je svega 45 sekundi, dok su rezultati dostavljeni CIK-u u roku od 90 sekundi. Rezultati su se u potpunosti poklapali sa ručnim brojanjem, čime je dodatno potvrđena pouzdanost tehnologije.

Elektronska identifikacija bez greške

Još jedan segment koji je pokazao izuzetnu učinkovitost jeste elektronska identifikacija birača. Na 311 od 322 birača po biračkom mjestu nije bilo nikakvih poteškoća u prepoznavanju, što predstavlja dodatni dokaz da je sistem spreman za širu primjenu. Na temelju izuzetno pozitivnih rezultata pilot-projekta, očekuje se da će na Općim izborima 2026. godine sveukupno 5.400 redovnih biračkih mjesta u BiH koristiti nove tehnologije. Građani bi tako konačno mogli svjedočiti izborima koji su brzi, transparentni i otporni na manipulacije.



