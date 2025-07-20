Proučen kelimei-tevhid pred duše sedam žrtava s područja Prijedora i doline Sane: Suprotstavljanje zlu traži i hrabrost i mudrost

Na musalli budućeg Memorijalnog centra u Kamičanima, sinoć je proučen kelimei-tevhid pred duše sedam žrtava s područja Prijedora i okoline, koje će danas biti ukopane u lokalnim mezarjima. Tevhid su proučili imami medžlisa Kozarac i Prijedor. Muftija bihaćki, hafiz Mehmed-ef. Kudić, koji je i predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, Dana sjećanja na šehide teškog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, zahvalio je prisutnima na dolasku s namjerom da očuvaju emanet sjećanja te učenja Kur'ana i zikra pri duše šehida. Također, posebno je zahvalio Organizacionom odboru i drugima koji su doprinijeli realizaciji programa obilježavanja 20. jula. U nastavku je podsjetio prisutne na kur'anski ajet o Musau, a.s.: I Musaa smo poslali s dokazima Našim: "Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!" To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. (Ibrahim, 5) – Allah, dž.š., upozorava Musaa da izvede svoj narod iz tih tmina i da ih podsjeti na „Allahove dane“ – na dane kada su bili, a potom i na dane kada su izašli iz ropstva, odnosno dane kada su bili slobodni. Mi se, kao Bošnjaci muslimani možemo potpuno poistovijetiti s ovim ajetom. Bili smo jedno vrijeme u velikim tminama, u nečemu što je grijeh, gdje nema vjere. I Allah nam je pokazao taj put vjere, nura, islama. A mi ovdje trebamo, znajući to, podsjetiti se na te Allahove dane – poručio je muftija Kudić.

Tragom ove poruke, naglasio je da su dani jula podsjetnik na to kako bismo se trebali u budućnosti odnositi prema vjeri i prema šehidima. – Naše porodice žrtava su pokazale tu ustrajnost, a mi, draga braćo, moramo biti zahvalni Uzvišenom Gospodaru što imamo priliku da evo i večeras u ovoj noći zamolimo Uzvišenog Gospodara da primi naše dove – istakao je muftija Kudić. Nakon proučenog tevhida, predavanje je održao i muftija za Zapadnu Evropu Senaid-ef. Kobilica. Prije svega, muftija je naglasio da „obaveza prema šehidima nije vremenski ograničena, niti simbolična.“ – Ona je trajna, duboka i sveta. Šehidi su dali svoje živote za ideale, slobodu, istinu, dostojanstvo, vjeru i domovinu. Njihova krv nas obavezuje. Sjećanje na njih ne smije biti samo forma, mora biti sadržaj našeg djelovanja – upozorio je muftija Kobilica. Podsjetio je na obavezu čuvanja istine o onome što se dogodilo, njenog prenošenja generacijama koje dolaze i suprotstavljanja svakom pokušaju poricanja, zaborava i izjednačavanja žrtve i zločinca. – Naša zahvalnost prema šehidima ogleda se u načinu na koji živimo, smjerno, savjesno i odgovorno; da budemo dostojni njihove žrtve, čuvamo ono što su branili i da ne dozvolimo da imena šehida padnu u zaborav – istakao je u svome govoru muftija Kobilica.

Osvrnuvši se na značaj kulture sjećanja i memorijalizacije, ukazao je na obavezu prema mladima u tom pogledu. – Ovo je za njih životno važno. Jer zlo i zločini kojima smo svjedočili i koje smo iskusili nisu zapravo samo prošlost. Mi koji dolazimo ovdje iz zapadnog svijeta, susrećemo se sa zlom koje sve više uzima maha u svim zapadno-evropskim zemljama. A imamo takvu retoriku i ovdje, u našoj zemlji i u okruženju – napomenuo je muftija Kobilica. Također je upozorio na nesrazmjer između čestog govora o ljudskim pravima, jednakosti, borbi protiv diskriminacije, marginalizacije i mržnje te, istovremeno otvorenom prostoru za retrogradne snage u društvima gdje živimo. – I nije nikakav problem uopće o tome govoriti. Mi o tome govorimo, ali to je kao da govorimo zidovima. I to nas brine. Mi, ustvari, od njih očekujemo da nam pomognu da sputamo ove retrogradne snage ovdje, da ovaj napaćeni narod na svim stranama, ne samo kod Bošnjaka, nego i kod drugih, jednog dana proživi malo i da osjeti tu slast života. Ljudi su željni dobrog života. A dokaz za to su desetine hiljada ljudi koji su samo zadnjih nekoliko godina izašli iz cijelog regiona u zemlje zapadne Evrope – kazao je muftija. U nastavku je poručio da se zlu i zulumu ne suprotstavlja mržnjom i osvetom, već istinom i pravdom. – Imamo obavezu da svaki pojedinačno i kolektivno gledamo kako možemo tome stati u kraj i to spriječiti. I u tom smislu nam pada na um predaja Božijeg poslanika Muhammeda, alejhi selam, kada kaže: Pomozi svome bratu, bio on zalim ili mazlum. Neko mu reče: Pa dobro, Božiji poslaniče, nije problem da mi pomognemo nekome kome je nepravda učinjena, ko je mazlum, ali kako ćemo pomoći onome ko je nasilnik, ko čini zulum? Poslanik reče: Spriječite ga da čini to. To je pomoć njemu.

Postoje mehanizmi u otvorenim društvima u kojima živimo kako spriječiti i kako pomoći zalimu, nekome ko ti čini nepravdu. A mnogo je nepravde i u društvima u kojima mi živimo. Moramo biti integralni dio društava u kojima živimo i uključivati se u sve sfere života – riječi su muftije Kobilice. Također, istakao je komfor života kao ogroman izazov, poručivši da se „ne smijemo zatvarati u taj komfor.“ – Imajte na umu, ako hoćemo, ipak, da uradimo nešto kvalitetno, važno je da budemo organizovani i važno je da to radimo koordinisano – da smo organizovani, kako pod Islamskom zajednicom, tako i pod našim svjetovnim organizacijama, udruženjima i klubovima, posebno u pogledu onoga što imamo u dijaspori. Nama je svaki vid organizacije, posebno ako postoji koordinacija među njima, važan. Ne ide nam u prilog razjedinjenje, ne ide nam u prilog razdor među nama. U konačnici, u tome nema hajra – kazao je muftija. Dodao je da „suprotstavljanje zlu i zulumu ne traži samo hrabrost, nego traži i mudrost.“ – Nije cilj samo zaustaviti zlo, cilj je, također, da se ono ne ponovi. Molim Allaha dž.š. da naši šehidi budu nama uvijek opomena i da nam budu uvijek inspiracija, jer ono za što su se oni borili i zašto su oni svoj život dali, je plemenito da plemenitije ne može biti. Trebamo biti ponosni na njih – zaključio je, pored ostalog, muftija Kobilica. Glavni imam Medžlisa Kozarac hafiz Amir-ef. Mahić ističe da je današnji dan veoma težak baš kao i prethodnih trideset i tri godine „otkako čekamo ovakve dane, da u kabure ispratimo naše najmilije“. Očekuje i nada se da će sedam porodica barem dijelom sada imati određenu vrstu smiraja, a, kako kaže, „porodicama koje su zlo proživjele teško je poručiti bilo šta.“ – Riječi nisu dovoljno glasne, jasne, niti dovoljno teške da mogu da razblaže njihovu bol koju oni sa sobom nose, posebice porodice koje traže svoje nestale. Mi još uvijek tragamo za skoro šest stotina naših ubijenih i to nije malo. Nažalost, veoma je mnogo onih koje ispraćamo na budući svijet, a nisu dočekali trenutak da pronađu kosti članova svojih porodica – kazao je hafiz Mahić.

