Mašić: Odgovornost za blokade u Domu naroda Parlamenta BiH se pokušava izjednačiti

Toj većini se ne dozvoljava ni da glasa o Dnevnom redu, da predlaže dopune istog, navodi Mašić

Damir Mašić. Screenshot

A. O.

20.7.2025

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić (SDP BiH) podijelio je isječak iz emisije sa BHT1 gdje je naveo „da se u posljednje vrijeme pokušava izjednačiti odgovornost za blokade u Domu naroda Parlamenta BiH između onih kojima se uskraćuje elementarno demokratsko pravo da biraju i budu birani s jedne i strane i s druge strane SNSD-a i HDZ-a, uz povremenu asistenciju Ilije Cvitanovića i HDZ 1990, koji to sve blokiraju“.

Kako je naveo Mašić, promijenile su se okolnosti i već mjesecima postoji nova većina u Domu naroda.

- Toj većini se ne dozvoljava ni da glasa o Dnevnom redu, da predlaže dopune istog. Ne dozvoljava im se da sukladno poslovniku smijene vječitog foteljaša Nikolu Špirića i da smijene SNSD-ove ministre Košarca i Amidžića. Krše se osnovni demokratski postulati – naveo je on na Facebooku.

Poručuje da „izigravanje demokratije od strane Nikole Špirića i SNSD-a, ali i uz zdušnu asistenciju Dragana Čovića i HDZ-a koji su u medjuvremenu postali čuvari fotelje Nikole Špirića i zadržavanja pošto po to SNSD-a u vlasti, je potpuno neshvatljivo“.

# DAMIR MAŠIĆ
# DOM NARODA PFBIH
