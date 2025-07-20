Mašić: Odgovornost za blokade u Domu naroda Parlamenta BiH se pokušava izjednačiti

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić (SDP BiH) podijelio je isječak iz emisije sa BHT1 gdje je naveo „da se u posljednje vrijeme pokušava izjednačiti odgovornost za blokade u Domu naroda Parlamenta BiH između onih kojima se uskraćuje elementarno demokratsko pravo da biraju i budu birani s jedne i strane i s druge strane SNSD-a i HDZ-a, uz povremenu asistenciju Ilije Cvitanovića i HDZ 1990, koji to sve blokiraju“.

Kako je naveo Mašić, promijenile su se okolnosti i već mjesecima postoji nova većina u Domu naroda.

- Toj većini se ne dozvoljava ni da glasa o Dnevnom redu, da predlaže dopune istog. Ne dozvoljava im se da sukladno poslovniku smijene vječitog foteljaša Nikolu Špirića i da smijene SNSD-ove ministre Košarca i Amidžića. Krše se osnovni demokratski postulati – naveo je on na Facebooku.