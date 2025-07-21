Sami sebi najveći protivnik

BiH je ostala bez prvih 108,5 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije za zapadni Balkan. Jednostavno, silna kašnjenja, opstrukcije, podvaljivanje nepotpunih dokumenata, pa i političke kalkulacije, do sada strpljivi Brisel pretočio je u jednostavnu poruku: „Dosta je bilo!“ Novac bez kojeg je ostala BiH bit će preusmjeren drugim zemljama ili vraćen u budžet EU.

Tako je, umjesto predviđenih 1,085 milijardi eura iz Plana rasta, BiH na raspolaganju 976,6 miliona eura. Na zavidan nivo strpljenja koji je Evropska komisija zbog kašnjenja BiH iskazivala, definitivno se više ne može računati. Jer, BiH je dobila i novi rok, a to je 30. septembar za ispunjavanje svojih obaveza. U suprotnom, slijedi nova kazna - dodatno umanjenje sredstava.

I dok se traži krivac, a odgovor je, zapravo, vrlo jednostavan - to su bh.vlasti i sve institucije koje su imale sasvim dovoljno vremena da postignu dogovor i to su političari koji se 20 mjeseci ne mogu dogovoriti o nadležnosti, dotle treba imati na umu da Brisel ne traži čuda.

- Vrijeme je da politički akteri u Bosni i Hercegovini djeluju kako bi iskoristili prilike koje su im dostupne – za dobrobit građana - poručili su iz Evropske komisije.

Jer, i Briselu je savršeno jasno da politički akteri u BiH više energije ulažu u međusobne obračune, prepucavanja i blokade nego u dobrobit građana. Građana koji zbog njihove neodlučnosti, nespremnosti, nezrelosti, pogotovo političke, debelo ispaštaju i koje ostavljaju na začelju regiona. Jer, ostale zemlje regiona su ispunile svoje obaveze i dobile prva sredstva koja će im poslužiti za nastavak procesa reformi.

U cijeloj ovoj priči BiH je pokazala da je, zapravo, sama sebi najveći protivnik. Posljednji dan septembra nije daleko. Do vlasti BiH je hoće li ispuniti svoje obaveze ili dobiti novi šamar, ali i izgubiti još jedan korak ka Evropi.