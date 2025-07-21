Narandžasto upozorenje širom BiH: Temperature dosežu do 39 stepeni

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje novi toplotni val. U većem dijelu zemlje izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), najteži vremenski uslovi očekuju se između 12 i 17 sati.

Prema prognozama, preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera.

Do 39 stepeni u hladu

Jutarnje temperature u Bosni i Hercegovini kreću se između 19 i 25 stepeni, dok se dnevne vrijednosti očekuju u rasponu od 30 do čak 39 stepeni, posebno u južnim i sjevernim dijelovima zemlje, gdje će vrućine biti najizraženije.

Zbog ovakvih vremenskih uslova, građanima se savjetuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, posebno u periodu visokog UV zračenja. U Sarajevu će biti sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 36 stepeni

Zdravstveni rizici za najosjetljivije

FHMZ upozorava da ovakve temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, naročito kod starijih osoba, djece, trudnica, ali i kod osoba sa kroničnim bolestima.

Ljekari savjetuju unos dovoljne količine tečnosti, laganu prehranu, te boravak u rashlađenim prostorijama. Također se preporučuje nošenje svijetle i lagane odjeće, kao i korištenje zaštitne kreme i šešira pri izlasku napolje.

Savjeti za građane

Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, pijte dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranim vozilima, redovno se rashlađujte tuširanjem i boravite u hladu.