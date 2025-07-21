Lendo: Državna neodgovornost i partijski cinizam guraju BiH u siromaštvo

Najoštrije osuđujem vladajuće strukture na državnom i entitetskom nivou, koje direktno ugrožavaju evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i standard njenih građana. Gubitak 212 miliona konvertibilnih maraka iz Fonda Evropske unije za podršku reformama ne predstavlja samo administrativni propust, to je direktna i nedvosmislena posljedica neodgovornosti i blokada koje vrše političke stranke iz vladajuće koalicije - naglasio je u saopćenju za javnost potpredsjednik FBiH Refik Lendo.

Po njegovim riječima, ove stranke, zarobljene u međusobnim trgovinama, pokazale su da ih ne zanima interes države, već isključivo fotelje i zaštita uskih nacionalnih i stranačkih interesa.

Naglašava da je tišina i pasivnost vlasti pred jasno postavljenim evropskim zahtjevima najskuplja šutnja u novijoj historiji ove zemlje.

- Umjesto da reforme provedu, oni ih svjesno opstruiraju, ugrožavajući budućnost i perspektivu BiH, pa čak i živote građana. Posebno upozoravam da bi dodatnih 200 miliona KM pomoći moglo biti izgubljeno već u septembru ove godine, ukoliko se nastavi ista praksa opstrukcija. To će biti neoprostiv čin protiv budućnosti ove zemlje i njenih građana. Pored toga, Vlada Federacije BiH, sramno i bez ikakve transparentnosti, zadužuje Federaciju za 350 miliona eura na međunarodnoj berzi. To je učinjeno bez saglasnosti Parlamenta FBiH, bez javne rasprave, bez plana, bez ciljeva. Uglavnom, bez stida. Građani BiH zaslužuju odgovornu i kompetentnu vlast koja će ih adekvatno predstavljati i štititi. Ne trebaju im politički trgovci, koji umjesto provođenja reformi, trguju foteljama i ostavljaju ogromna dugovanja. Građanima BiH trebaju istinske patriote i lideri koji će državu voditi naprijed, ka Evropskoj uniji - saopćila je Služba za odnose s javnošću potpredsjednika FBiH.