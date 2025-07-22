HSP BiH: Zbog nesposobnosti vlasti ostali smo bez stotina miliona, najviše će ispaštati građani

Stranka poziva Vijeće ministara BiH da bez odlaganja ispuni obaveze iz Reformske agende koje traži Evropska unija

Predsjednik HSP-a BiH Nikola Raguž. Fena

M. Až.

22.7.2025

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine izrazila je duboko razočarenje nakon što je Bosna i Hercegovina ostala bez prve tranše od 108,5 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije za zapadni Balkan.

U saopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Nikola Raguž navodi se da sredstva nisu bila poklon, već prilika koja je propuštena zbog, kako tvrde, "nesposobnosti i neodgovornosti vladajućih struktura" koje nisu ispunile obaveze iz Reformske agende.

- Ova sredstva nisu bila poklon, nego prilika koju su naši politički predstavnici prokockali zbog stranačkih interesa, međusobnih blokada i nedostatka vizije - poručeno je iz HSP-a BiH.

Stranka je oštro kritikovala aktuelnu vlast, ističući da je propuštena pomoć EU težak udarac za obične građane: "Gubitak 108,5 miliona eura znači manje sredstava za infrastrukturu, manje potpora za mala i srednja preduzeća, slabiju podršku obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju, a najveću cijenu toga ponovno će platiti obični ljudi – posebno mladi, penzioneri i porodice koje već grcaju pod teretom inflacije i svakodnevne neizvjesnosti.“

HSP BiH je pozvao Vijeće ministara BiH da bez odlaganja i bezuslovno ispuni sve obaveze koje zahtijeva Evropska unija.

- Svaki dan oklijevanja znači izgubljena radna mjesta, propale prilike za razvoj i još jedno razočarenje za obične ljude koji su već umorni od praznih obećanja - zaključeno je u saopćenju.

# NIKOLA RAGUŽ
# VIJEĆE MINISTARA
# BIH
# HSP BIH
