HSP BiH: Zbog nesposobnosti vlasti ostali smo bez stotina miliona, najviše će ispaštati građani

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine izrazila je duboko razočarenje nakon što je Bosna i Hercegovina ostala bez prve tranše od 108,5 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije za zapadni Balkan.

U saopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Nikola Raguž navodi se da sredstva nisu bila poklon, već prilika koja je propuštena zbog, kako tvrde, "nesposobnosti i neodgovornosti vladajućih struktura" koje nisu ispunile obaveze iz Reformske agende.

- Ova sredstva nisu bila poklon, nego prilika koju su naši politički predstavnici prokockali zbog stranačkih interesa, međusobnih blokada i nedostatka vizije - poručeno je iz HSP-a BiH.

Stranka je oštro kritikovala aktuelnu vlast, ističući da je propuštena pomoć EU težak udarac za obične građane: "Gubitak 108,5 miliona eura znači manje sredstava za infrastrukturu, manje potpora za mala i srednja preduzeća, slabiju podršku obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju, a najveću cijenu toga ponovno će platiti obični ljudi – posebno mladi, penzioneri i porodice koje već grcaju pod teretom inflacije i svakodnevne neizvjesnosti.“

HSP BiH je pozvao Vijeće ministara BiH da bez odlaganja i bezuslovno ispuni sve obaveze koje zahtijeva Evropska unija.

- Svaki dan oklijevanja znači izgubljena radna mjesta, propale prilike za razvoj i još jedno razočarenje za obične ljude koji su već umorni od praznih obećanja - zaključeno je u saopćenju.