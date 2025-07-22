Ministar za boračka pitanja FBiH Nedžad Lokmić za "Avaz": Pomoć za 99.500 korisnika boračkih naknada u septembru

Nakon što je krajem maja najavio isplatu jednokratne pomoći za 99.500 korisnika boračkih naknada, federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić kazao je za „Avaz“ da očekuje da isplata počne u septembru. Podsjetimo, radi se o 200 KM za svakog korisnika, za šta Vlada FBIH treba osigurati 19,9 miliona KM.

- Ova mjera je izraz naše duboke zahvalnosti i poštovanja prema onima koji su svoje živote utkali u temelje države. Trenutno je u toku obezbjeđivanje sredstava za isplatu, a odmah po donošenju odgovarajuće uredbe, isplata će krenuti bez odgađanja. Vjerujemo da će do realizacije doći u septembru – kazao nam je Lokmić.

Puni zamah

Istovremeno, provjerili smo i u kojoj su fazi pripreme za uvođenje boračkog dodatka u FBiH, u skladu sa zahtjevima bivših branitelja. Ovo pravo trebali bi koristiti bivši pripadnici ARBiH, MUP-a RBiH i HVO-a. Lokmić naglašava da borci i njihove porodice nisu samo korisnici prava, već temelj slobode ove države i obaveza njenih vlasti.

- Rad na uvođenju boračkog dodatka je u punom zamahu. Stižu prijedlozi koji će biti razmatrani kroz rad radnog tijela, formiranog s ciljem da sačini najpravedniji i najizvediviji model podrške. U ovom trenutku još se ne može precizno govoriti o visini dodatka, jer on u potpunosti zavisi od toga ko će imati pravo na ovu vrstu podrške, odnosno ko će biti njen stvarni korisnik i u kojem obimu – kazao je Lokmić za „Avaz“.

Radna grupa

Ističe da se vodi odgovoran i temeljit proces, vođen principom jednakosti i poštovanja prema onima koji su najzaslužniji za slobodu i sigurnost koju danas uživamo.

- Radna grupa će pažljivo sagledati sve prijedloge, potrebe i budžetske mogućnosti, s jednim ciljem – da niko od naših boraca ne ostane zaboravljen – kaže Lokmić za „Avaz.

Zahtjevi za liječenje

Naglašava da među braniteljima ne smije biti podjela i da svi koji su stali u odbranu domovine, bez obzira na status ili čin, zaslužuju jednako poštovanje i podršku.

- Svjesni smo da se suočavamo sa sve većim zdravstvenim izazovima, da naši heroji biološki slabe, da je broj zahtjeva za liječenje u stalnom porastu. Zbog toga činimo sve da im, uz redovnu isplatu naknada, obezbijedimo i dodatnu podršku, ne kao socijalni trenutak, već kao simbol zahvalnosti naroda kojem su dali najviše – kaže ministar Nedžad Lokmić.